Loli y Miguel durante su cita en 'First Dates'

D. M.



No siempre salen bien todas las citas que se plantean en el programa de 'First Dates'. En uno de los últimos programas la cita no ha ido nada bien, hasta el punto de que han abandonado el restaurante del programa porque no querían seguir cenando juntos.

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

La cita de Miguel y Loli

Loli es una mujer que se preocupa mucho por su apariencia y que además, cambia mucho de looks. Miguel, busca un amor para toda la vida. Le gusta mucho viajar y espera encontrar a su compañera de viajes. Es creyente, canta, se confiesa y se comulga.

Loli se ha quedado un poco 'chof' cuando ha visto a su cita, ya que no era lo que se esperaba. Además, otro de los inconvenientes que ha visto Loli es que su cita tiene 53 años y ella tiene 58. Le ha contado que fue nadadora profesional y de hecho le ha confesado que sigue nadando un montón.

Miguel no se ha querido casar, pero, no le cabe duda de que "no hay nada más bonito que querer a alguien y estar enamorado.

Las confesiones de Miguel

Miguel le ha dicho a su cita que estaba convencido de que si le conocías de primera y escuchabas todo lo que estaba diciendo pensabas que estaba “como una cabra”, pero es que él es un chico “muy vivo, muy viajado, muy extrovertido”, y necesita a alguien que le siga el ritmo.

Él es un tipo sincero y antes de entrar en el fotomatón ha tenido claro que Loli no era la mujer de sus sueños y que no la quería hacer daño para tener una noche de revolcón. En el fotomatón han jugado y él no ha dudado en decirle que para globos los suyos “Tienes unos buenos globos, esos globos que tienes son guapos, tía”.