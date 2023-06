Fer o Fernando en ’Pasapalabra’ / Antena 3

Fernando es el concursante de Pasapalabra que se ha ganado a toda la audiencia por su simpatía tiene una preparación que deja asombrada a cualquier persona. Un concursante que programa tras programa se suelta cada vez más. Cuando llegó al programa se cortaba bastante y no era capaz de ser él al 100%, sin embargo, a medida que pasan los programas vemos a un Fernando más cómodo y suelto con el programa y el público.

El objetivo no es otro que ganar el Bote, aunque hasta en los momentos más tensos del programa ha sido capaz de bromear sobre el dinero que ganaría. Fernando tiene un currículum que es muy difícil de igualar a su edad.

El concurso que emite Antena 3 es uno de los programas más seguidos y longevos de la televisión nacional. Por su plató han pasado cientos de concursantes, invitados y famosos. Algunos de los cuales, aunque no hayan conseguido llevarse el bote, han dejado una huella imborrable en la historia del formato.

El nuevo nombre de Fernando en el programa

"Pasamos si te parece de Fernando a Fer", confesaba el presentador del programa de 'Pasapalabra'. "Sí es que son demasiadas letras. De siempre he sido 'Fer', pero como lo cogieron del DNI, dije bueno me llaman Fernando no pasa nada", hablaba el concursante con Roberto Leal.

"Te dicen Fer tus colegas entonces no?, nosotros somos ya casi colegas". Una confesión del presentador que le ha hecho bastante gracia a Fernando: "es como de pasar de lo formal a lo informal con el paso del tiempo. "A mí me dicen Rober". Ahora han sido concursante y presentador los que se han cambiado el nombre.