Defensa de los derechos LGTBI y apoyo a la investigación: así es Fernando de Pasapalabra

Fernando Castro, la nueva estrella emergente de Pasapalabra, no deja de encandilar al público y al resto de participantes del concurso. El nuevo concursante se ha ganado a toda la audiencia gracias a su simpatía y a su agilidad mental. Y ahora, además, tiene un parecido razonable con una conocida figura pública española.

Todo apunta a que el nuevo duelo entre Fernando y Moisés estará a la altura del que protagonizaron Orestes y Rafa, el ganador del que es, hasta ahora, el mayor bote entregado por el programa en toda su historia. Y es que Fernando es un joven brillante, con un currículo envidiable para su edad: estudia un doctorado en Estadística y Genética, trabaja en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) como investigador y también en el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS); además de manejar hasta 5 idiomas. Ahí es nada.

Con este bagaje y su carisma natural, Fernando ha llegado arrasando al programa. En muy pocos programas, Fernando se está convirtiendo en la revelación de 'Pasapalabra'. Es su primera vez en un programa de televisión, pero, recalcan que está jugando de "una forma brillante".

El joven cerebrito es matemático, estadístico y genetista. El concursante estudia el doctorado y, a la vez, trabaja ya en investigación, su gran pasión. A modo de ejemplo, en 2021, Castro participó en el Foro de Laureados de Heidelberg, en Alemania, una serie de conferencias que tienen como objetivo "reunir a los matemáticos e informáticos más excepcionales de sus generaciones". Cada año, este evento junta a los ganadores de los premios más prestigiosos en matemáticas e informática con 200 jóvenes investigadores seleccionados de todo el mundo.

Además de por su formación y su labor investigadora, Fernando Castro también destaca por su conciencia social. Tal y como se puede ver en sus redes sociales, el nuevo concursante es un firme defensor de los derechos de la comunidad LGTBI.

Cuando en febrero de este año, el jugador checo Jakub Jankto (Praga, 1996) se convirtió en el primer jugador de LaLiga en anunciar públicamente su homosexualidad, Castro se hizo eco de la noticia compartiendo una publicación en su cuenta de Twitter en la que manifestaba su apoyo al jugador.

Football, the final frontier...⚽



Czech footballer @JakubJanktoJr (on loan from Spanish Getafe FC) becomes first active international men’s player to announce he is gay *in history*. With him, @JoshuaCavallo and @Jake_Daniels11 , history is being made.https://t.co/LqQw0klC9C https://t.co/yMrfdJF7g8