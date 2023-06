Un soltero de 'First Dates' le pregunta a su cita si es feminista: "Si lo eres, pagas la cena tú"

Borja en First Dates / Mediaset

2 Se lee en minutos Emma Ferrara



No siempre salen bien todas las citas que se plantean en el programa de 'First Dates'. En uno de los últimos programas uno de los solteros dijo un comentario desafortunado que dejó al equipo del programa perplejo. Esta escena pasó cuando dos solteros, Borja y María

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

La cita de María y Borja

Este miércoles el programa ha juntado a María (24 años) y Borja (34). La soltera ha comentado que quiere un chico que salga de fiesta con ella, y que tiene que saber que la suele "liar" porque está "muy loca perdía". El comensal ha explicado que no tiene vergüenza, que le gusta salir a las discotecas y que se hace "amigo hasta de una farola".

Las primeras impresiones han sido buenas para ambos: "Me gusta mucho su sonrisa y su mirada, tiene un brillo muy especial ella", ha dicho Borja. Mientras que María ha declarado que le ha gustado: "Ese chalequito con esa blusa debajo y esos vaqueritos apretados, a mí me ha puesto loca perdía".

Una cita egocéntrica

A lo largo de la cita, el soltero le ha explicado que tiene varios negocios y que es polifacético. La comensal ha asegurado que no sabe el significado de la palabra, pero que le ha seguido el rollo: "No tengo ni idea de lo que es eso, pero digo bueno me voy a reír por quedar bien".

Borja le ha comentado varias cosas sobre su vida, y no se ha interesado en conocer a su cita: "Mi arma, déjame contarte algo", le ha reprochado María. En un momento de la cena, han hablado del tema sexual, y ambos han explicado que son muy activos: "Quien mucho habla, poco f***", ha dicho María.

El comentario desafortunado de su cita

A la hora de pagar, el soltero le ha preguntado si es feminista, a lo que ella ha comentado que no, que quiere igualdad. "Te iba a decir que si eres feminista paga tú", ha dicho el comensal entre risas. María insistía en pagar a medias, pero al final han quedado en que pagaba él, y ella lo haría en la siguiente cita. "Pues por tonto, has pagado tú. El feminista ha pagado", ha declarado la soltera.

En la decisión final, ambos han asegurado que quieren tener una segunda cita juntos, ya que se han gustado y han notado feeling. Eso sí, María le ha recriminado que no le ha dejado hablar, y él le ha comentado que le preguntará fuera.