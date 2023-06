Kiko Hernández se casa con Fran Antón: estos son los detalles de su boda

Kiko Hernández y Fran Antón se casan

Tan solo unos días después del mediático enlace entre Kiko Matamoros y Marta López Álamo, es otra la ceremonia que 'Sálvame' presenciará este mismo verano gracias a uno de sus colaboradores. El programa ha desvelado que será Kiko Hernández quien pase por el altar junto a su pareja Fran Antón el sábado 10 de junio. A pesar de haberlo mantenido en secreto hasta el momento, ya son varios los detalles que se conocen acerca de la despedida de solteros que ellos mismos organizaron, y el futuro enlace matrimonial.

'Sálvame' llegará a su fin el próximo 23 de junio, tal y como ha comunicado la propia dirección del programa. Sin embargo, el último "bombazo" lo protagoniza Kiko Hernández y su pareja Fran Antón. A pesar de sus esfuerzos por mantenerlo en secreto, se han podido conocer todos los detalles del enlace apenas dos días antes de la celebración. Como ya es sabido, los prometidos organizaron una despedida de solteros al estilo bereber hace unos días en Melilla, ciudad natal de Fran Antón. Vestimentas de color blanco para todos, intercambio de objetos personales o música bereber fueron algunos de los momentos más especiales de la jornada.

Sin embargo, poco se conoce todavía de la que será la gran ceremonia en la que Kiko Hernández se dará el 'sí, quiero' con su prometido Fran Antón. Fuentes cercanas a la pareja revelaron a 'Sálvame' que podría ser Madrid la ciudad elegida para el enlace, ya que familiares y amigos del colaborador habrían puesto rumbo a la capital con motivo de la boda. Una noticia que supuso un varapalo para colaboradores como Marta López, quien no conocía la exclusiva a pesar de considerarse íntima amiga del protagonista: "Jamás me hubiera imaginado que Kiko se hubiera casado y no estar a su lado. Siento que no le importo", confesó la tertuliana.

A pesar de no conocerse amplios detalles sobre la ceremonia, uno de los lugares más rumoreados para la posterior celebración es la Sala Las Vegas en pleno centro de Madrid. Un lugar con el que Kiko Hernández tiene estrecha relación debido a la larga amistad que mantuvo con la que fue su dueña Begoña Sierra, fundadora del local en el que el colaborador de Sálvame estaría planeando, que falleció en octubre de 2021.