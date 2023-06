"Lo he llegado a hacer en la cocina y con mi suegro en el salón": así detalla un soltero sus 'logros' sexuales

Joaquín y Marisa durante su cita en el programa de Cuatro, ’First Dates’ / Cuatro

D. M.



No siempre salen bien todas las citas que se plantean en el programa de 'First Dates'. En uno de los últimos programas la cita de Joaquín y Marisa ha ido bastante bien. Ambos llevaban solteros bastante tiempo después de tener parejas durante varios años de su vida. Sin embargo, Marisa ha tenido una confesión no muy normal para el programa al que ha ido.

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad.

La cita de Joaquín y Marisa

Marisa busca a un chico un poco más alto que ella y que se vistiera bien para la ocasión. Ella se ha casado y divorciado dos veces, además ha confesado estar "cansada de mentirosos y graciosos que tienen la gracia en los pies". Tras esta confesión, además ha anunciado que no se volvería a casar y busca una pareja para compartir los días libres, pero eso sí "cada uno en su casa, yo ya no estoy para poner la mesa, lavar calzoncillos o escuchar ronquidos".

Joaquín es un hombre al que no le da vergüenza nada y se atreve con todo. Ha estado 40 años con su mujer y ha llegado muy nervioso. Los dos son de Madrid y al saber que él había sido decorador le ha dicho que a ella ese mundo le gustaba. A Joaquín le ha gustado mucho su cita, pero a Marisa no.

El transcurso de la cita

La soltera le ha contado a su cita que buscaba a alguien con quien estar a gusto y sobre todo, a alguien positivo. Eso sí, le ha dicho que no quería entrar en detalles sexuales, pero que sí era algo importante saber. Joaquín se ha mostrado prudente y le ha dicho que él había estado 40 años haciendo el amor, pero que si había que innovar y un aquí te pillo y aquí te mato, no tenía problemas “lo he hecho en la cocina con mi suegro en el salón y en una zodiac que te llevan las olas hasta la orilla”.

Marisa ha comenzado la cita diciendo que Joaquín no le había convencido mucho, sin embargo, al finalizar la cena los solteros se han confesado que se estaban gustando y que se lo pasaban estupendamente.