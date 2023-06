Fernando durante el programa de ’Pasapalabra’ / Antena 3

Fernando es el concursante de 'Pasapalabra' que se ha ganado a toda la audiencia por su simpatía. Además, tiene una preparación que deja asombrada a cualquier persona. Fernando volvía a pasar por la ‘Silla Azul’. Sus 22 aciertos en ‘El Rosco’ del pasado programa fueron un buen listón, pero Moisés le superó con una letra más, ganando un duelo con mucho suspense hasta el final.

El objetivo no es otro que ganar el Bote, aunque hasta en los momentos más tensos del programa ha sido capaz de bromear sobre el dinero que ganaría. Fernando tiene un currículum que es muy difícil de igualar a su edad.

Desde la salida de Rafa y Orestes, el programa empezaba con otros concursantes. Ahora son Fernando y Moisés los que luchan por el bote del programa.

El vuelco que ha vivido 'Pasapalabra'

Cristina hacía saber al concursante que es su programa número diez dentro del concurso y que lleva un bote acumulado de 480.000 euros. Fernando listo para comenzar a resolver 'El Rosco' seguía sin saber cuál sería su compañero/a para enfrentarse a la última prueba del programa. Tal y como ha informado Cristina, "Viene directa desde Almería y se llama Encarni"

Fernando se reconcilia con Cristina

De esta manera, el concursante gallego tiene que ganarse jugar su programa número 10. Supone un nuevo encuentro con Cristina Alvis, después de que los dos hicieran las paces en el programa anterior.

Superada esa anécdota, el propio concursante se ha adelantado al comentar algo que no podía pasar desapercibido: su jersey: “A ver si el amarillo da suerte”. Además, con su irónico optimismo, ha añadido: “Si no, pues escribiré el capítulo 4 de mi tesis, que tampoco me viene mal”. "Bueno, lo del amarillo y la tele no lo sabías muy bien, mejor no te lo digo", le confesaba Cristina a Fernando, ya que el color amarillo considera que es 'gafe' para la televisión.

"Se acabaron ya las palabras contra la 'Silla Azul' informaba Cristina que Fernando le había confesado. "Además, hemos hecho las paces", añadía Cristina.

Fernando entre risas respondía que, "Es grato ver siempre a Cristina aunque las circunstancias sean trágicas", ha añadido el concursante. Un momento que ha dado de qué hablar después de hacer las paces en el último programa.