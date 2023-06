Juan Avellaneda le confiesa un secreto del vestido de novia de Tamara Falcó en el programa de ’Pasapalabra’ a Roberto Leal / Antena 3

Hace unas semanas se conocía la noticia de que a poco menos de un mes y medio de la boda de la marquesa se ha quedado sin vestido de novia. La marca con la que Tamara Falcó confeccionaba su vestido rompió el acuerdo que tenía con la influencer dejándola sin vestido para esta ocasión especial.

Se rompía el acuerdo con la marca

"Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", comienza el comunicado en el que, sin desvelar exactamente el motivo de su decisión de romper con Tamara, sí dejan entrever que el motivo tendría que ver con las exigencias que Tamara ha impuesto para la creación de su vestido: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

Se pone en marcha un nuevo plan de vestido

Tras el escaso tiempo que queda para la boda de la marquesa, se tuvo que poner de nuevo todo en marcha para elegir una nueva marca que le hiciera el vestido de ensueño que Tamara Falcó quiere llevar en su boda. Juan Avellaneda es uno de los mejores diseñadores en España y es íntimo de Falcó.

Su asistencia al programa de 'Pasapalabra'

En toda boda, uno de los grandes secretos de la ceremonia es el vestido de la novia. Sin embargo, si hablamos de Tamara Falcó. A falta de un mes para su enlace con Íñigo Onieva, se da la casualidad de que el diseñador Juan Avellaneda está en ‘Pasapalabra’.

Es uno de los invitados que participa estos días en el programa. Por eso, antes de dar paso a ‘El Rosco’, Roberto Leal ha complacido la curiosidad del público y también la propia al preguntarle por el vestido. El presentador ha contado el detalle de que Juan es uno de los grandes amigos de Tamara hasta el punto de que la acompaña a las pruebas de este traje de novia.

La confesión de Avellaneda en el programa

“Cuéntanos aquí, si no se va a enterar nadie”, ha bromeado Roberto. Juan obviamente se ha resistido, pero, de forma inesperada, ha terminado cediendo.

Eso sí, se lo ha contado al oído al presentador, que ha reaccionado son sorpresa: “¿En serio? No me lo puedo creer”. "No me lo esperaba". Presentador y diseñador han aprovechado el momento para mandarle un saludo a Tamara desde el programa.