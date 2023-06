“La culpa es del wifi”: una soltera de First Dates y su teoría sobre el envejecimiento

Erica y Sara durante su cita en el programa de ’First Dates’ / Cuatro

2 Se lee en minutos D. M.



First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Maite tenía una cita con Francisco, un hombre que según lo ha visto ha dicho "que era Brad Pitt". Una cita en la que Maite ha tenido claro desde el primer momento no quería nada con él. La concursante no ha esperado a la decisión final que hay en el programa, para decirle a su cita que no quería volver a verle. Más aún, cuando le propuso que hicieran un pacto donde ha salido corriendo.

La cita de Sara y Erica

Erica se ha presentado en el programa como una persona romántica. Estuvo 8 años con un chico, experimentó con una chica y ahora solo busca a una mujer con la que compartir su vida. Sara se ha definido como una persona "muy disfrutona", le gusta mucho comer bien y beber bien. Los vinos y las mujeres le gustan “con carácter”

El transcurso de la cita

Cuando ambas se han sentado en la mesa han comenzado a charlar, pero antes Sara se ha adelantado a su cita y ha pedido que les trajeran unas copitas de vino, es sumiller y se dedica a las catas de vino. Erica mientras le contaba que ella es educadora canina. Ambas han conectado durante la cita.

Sara se ha convertido en una guía estupenda cuando los vinos han llegado a la mesa. Y le ha explicado a su cita algunos trucos para hacer una buena cata. Las solteras se han pasado un rato divertidísimo mientras que descubrían que las dos tienen un humor muy parecido y sentía el aroma de las uvas.

Hablando de otros temas de conversación

Noticias relacionadas

Erica le ha dicho que para ella era muy importante que la otra persona fuera extrovertida y divertida. Sara le ha dicho que para ella también era muy importante el físico y que veía a la gente joven muy estropeada “Tengo la teoría de que es por la red wifi”. Las solteras no han parado de reírse y han llegado a la decisión final con ganas de más. Eso sí, Sara ha vuelto a hacer hincapié en el tema del físico, pero ha pesado más lo bien que le había caído su cita y lo mucho que se habían reído “yo te enseño Madrid, piluqui”.

Antiguas relaciones

Ambas han confesado haber estado hace ya muchos años con chicos. Sara le ha contado que también había tenido una relación con un chico, pero que hacía “21 años que no me toca una barba”. Las dos son igual de payasas y Erica le ha dicho que sentía que el equipo de ‘First Dates’ había acertado.