Margarita, de 69 años, en First Dates: "No me fio de los divorciados ni de los separados"

First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Maite tenía una cita con Francisco, un hombre que según lo ha visto ha dicho "que era Brad Pitt". Una cita en la que Maite ha tenido claro desde el primer momento no quería nada con él. La concursante no ha esperado a la decisión final que hay en el programa, para decirle a su cita que no quería volver a verle. Más aún, cuando le propuso que hicieran un pacto donde ha salido corriendo.

La actitud de Margarita

Margarita ha llegado al restaurante de 'First Dates' con la ilusión de enamorarse. No pierde la esperanza de casarse ante los ojos de Dios. Tuvo una relación larga de 16 años, pero ya lleva 10 sin tener sexo porque no le ha apetecido, "Soy una mujer clásica del siglo XX". Además, tiene claro que no se acuesta con cualquiera porque luego tiene que ir al confesionario todo el rato.

Antes de que su cita llegara ya estaba pronosticando como debía ser y ha dicho que le gustaban los de su tierra porque a los de Burgos los ve "más aldeanos, tienen vacas".

Martín llegó al restaurante del programa con una rosa para Margarita, cosa que a ella no le gustó. Le gustan las mujeres simpáticas, guapas y fieles.

El transcurso de la cita de Margarita y de Martín

Ambos estaban cenando y Martín veía como su cita se fijaba y hablaba del resto del entorno del restaurante. De hecho, una de las conversaciones que mantuvieron era debido a dos chicas que estaban cenando mesas más allá de donde estaban ellos. Margarita decía, "que son lesbianas", "yo respeto a todo el mundo, pero como lo harán, igual que los gays".

Después de varias conversaciones del entorno Margarita llega con la pregunta del millón para su cita. Le ha preguntado si era divorciado, Martín le ha respondido que sí. "Nada, yo no puedo con eso, soy católica", le contestaba Margarita. José Manuel ha flipado porque no entendía el motivo y ella le ha explicado que ella no se arrima con cualquiera y que necesita formalizar la relación. A su edad ya no está para rollitos y busca un amor consagrado ante Dios. A él le ha parecido bien porque él tampoco está para rollitos, pero ella no se fía ni de separados ni divorciados.

El desenlace de la cita

No se fía de los hombres divorciados y dice que los divorciados no buscan a una mujer estable. Si la buscara no dejaría a las mujeres con las que está.

Ambos han pasado un rato agradable, pero ninguno de los dos se veía con su cita. De hecho, Margarita le confesó a su cita que ni aun cruzándoselo por la calle le hubiera prestado atención.