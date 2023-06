Daniela y Vicente durante su cita en ’First Dates’ / Cuatro

Daniela y Vicente han tenido una cita de lo más especial en el programa de 'First Dates', eso sí, dejando alguna que otra anécdota graciosa.

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero, aun así, hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

La cita de Daniela y Vicente

Daniela es una joven venezolana que está estudiando Farmacia y que trabaja como animadora en fiestas infantiles. Le ha contado a Carlos Sobera que "me gusta estudiar, pero no me mato estudiando; si me tengo que ir a un cumpleaños me voy", ha confesado la soltera.

Vicente es un chico que estudia business porque le interesa el mundo de los negocios y quiere emprender algún negocio relacionado con la playa que es algo que le apasiona.

El transcurso de la cita

Vicente ha querido saber si su cita, Daniela, hacía algún deporte. Ella le ha dicho que hacía tenis, pero que desde que llegó a España no ha tocado ni una raqueta. Él le ha contado que jugaba al futbol, pero que sentía que cada vez lo hacía peor. Vicente no paraba de tocarse el pelo y a ella le ha entrado las dudas de que fuera “un poco idiota” y solo estuviera pendiente de su imagen.

El soltero ha querido saber qué tipo de música escuchaba su cita y ella se ha interesado por sus creencias religiosas. Daniela se considera una persona creyente. Vicente le ha sorprendido al decirle que él siempre iba a la iglesia en Navidad y que le gustaban los valores cristianos tipo “la familia o el amor al prójimo”, pero los dos han estado de acuerdo en que habían adaptado un poquito los valores al siglo en que vivimos.

El desenlace de la cita

Durante la cita no han encontrado nada que no les gustara y al llegar al reservado se han dejado llevar. En la primera bola que han abierto les ha tocado darse un beso picante y el ambiente se han ido calentando por momentos. Se han quedado un poco parados ante la palabra “morreo”, pero Daniela lo ha buscado en Google y rápidamente han vuelto a la acción.

Ambos han congeniado mucho a pesar de que Daniela al principio pensara que su cita se tocaba mucho el pelo y le entraran dudas porque creía que era "un poco idiota" y solo estuviera pendiente de su imagen.