Terelu desvela que se plantea demandar a Raquel Bollo: "No pueden traspasarse ciertas líneas"

Terelu Campos ha revelado que se plantea demandar a Raquel Bollo por la impactante escena que protagonizó la semana pasada en los pasillos de Mediaset. La madre de Manuel Cortés y Alma Bollo, que estalló contra 'Sálvame' y Telecinco por llevar a plató a la hija de Chiquetete, acusó al programa de tener una doble vara de medir: "Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias, ¿me seguís trayendo gente? ¡Sinvergüenzas!".

Durante la tarde de ayer, la hija de María Teresa Campos se pronunció al respecto. "Como Raquel se pone muy nerviosa muchas veces, estoy esperando una llamada suya para pedirme disculpas por cosas que ocurrieron hace unos días. Así me lo han comunicado amigos de ella, que me iba a llamar", comenzó explicando la presentadora, que aún no ha recibido la llamada en cuestión.

En ese momento, Belén Esteban intervino para restarle importancia al conflicto: "Yo lo único que entendí es que tú un día le doblaste la cara y eso le dolió muchísimo". "Eso no es verdad. Al revés, fui a saludarle a ella a maquillaje y estuvo muy fría", se defendió Terelu: "Un día estaba hablando con otra persona, pasé y no la quise interrumpir. Pero jamás en la vida le he girado la cara a Raquel Bollo".

Terelu confirmó entonces que se plantea emprender medidas legales contra Raquel Bollo si no le pide disculpas: "Estoy consultando con un abogado". "Yo no trato diferente a mujeres de una clase y de otra clase. No he hecho eso en la vida, no forma parte de la educación que he recibido ni de mis principios en la vida. Para mí hay cosas que son incuestionables, con sentencias y sin sentencias", subrayó.

"Me da pena todo esto porque a mí se me puede acusar de muchas cosas, pero no de que no soy una persona comprometida (con la violencia de género). Lo he mamado en mi vida (...) Yo siempre he respetado y apoyado la causa de Raquel Bollo, siempre. Jamás he tenido ninguna duda de la veracidad de su relato", aclaró Terelu: "Uno puede ponerse muy nervioso, pero no traspasar ciertas líneas".

Sin embargo, Belén insistió en que las palabras de Raquel Bollo no estaban dirigidas a su compañera: "Que no se enfade Terelu conmigo, porque yo a Raquel no le doy la razón en cosas de las que pasaron el otro día. Pero creo, Terelu, que te estás dando un protagonismo... Creo que no iba dirigido a ti, perdóname que te lo diga". "Yo no necesito a Raquel Bollo para darme ningún protagonismo. Ni mucho menos en una cosa tan espantosa como esa", zanjó la presentadora.