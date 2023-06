Moisés durante su declaración en el programa de ’Pasapalabra’ antes de comenzar con ’El Rosco’ / Antena 3

Desde la partida de Orestes y Rafa nuevos concursantes son los que han tenido que llegar al programa para luchar por llevarse el bote de 'Pasapalabra'. En este caso han sido Fernando y Moisés los nuevos aspirantes

a este reto. En el último programa Moisés ha querido confesar algo de lo que quería hablar y mandar un saludo a dos personas muy importantes para él.

Pasapalabra es un programa de televisión español que ha estado en antena desde el año 2000.

El formato del programa

El formato del programa ha sido adaptado en muchos países alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los programas más populares de la televisión internacional. Pasapalabra es sinónimo de éxito. El concurso que emite Antena 3 es uno de los programas más seguidos y longevos de la televisión nacional. Por su plató han pasado cientos de concursantes, invitados y famosos. Algunos de los cuales, aunque no hayan conseguido llevarse el bote, han dejado una huella imborrable en la historia del formato.

Fernando intenta completar 'El Rosco'

Fernando ha reconocido que no confiaba en lograr el bote en este programa. Ha tirado de ironía cuando esto ha ocurrido. El concursante ha sido el primero en llegar a los 22 aciertos, mientras que su compañero Moisés ha tardado bastante más en poder llegar a ese objetivo. "Mmm... Pues no es para bote, la verdad. Es que 406.000 euros es poco. Es mejor dejarlo". "Dice: 'Es poco'", ha repetido Roberto, riéndose, al igual que todos los allí presentes.

Fernando no ha querido contestar ninguna respuesta que no se supiera con certeza, ya que quería dejar un rosco limpio, sin ningún fallo.

Lo que quiere Fernando si gana el bote del programa

El presentador le preguntaba a Fernando sobre lo que haría si ganara el bote del programa. El concursante ha tenido la respuesta clara desde el principio, "A mi edad algunos tenemos un sueño loco que es tener acceso a una vivienda digna antes de los 40 años". Fernando piensa seguir su carrera como ingeniero "probablemente es un plan más a futuro lógico, con sentido y probable ganar el bote de un concurso de televisión que la carrera investigadora", ha terminado diciendo el concursante.

La dedicatoria de Moisés

Antes de comenzar con 'El Rosco' de Pasapalabra, Moisés ha querido confesar algo y además mandar un saludo a dos personas que lo han ayudado mucho. "Quiero si me permites mandar saludos a mi médico de cabecera, Gonzalo, espero verle pronto, pero en los tableros de ajedrez, no en su consulta", ha confesado el concursante.

"También me gustaría mandar saludos a mi dermatólogo, el Dr. del Olmo, porque es el principal culpable de que yo esté aquí. A principios de 2023 he tenido un brote muy fuerte de dermatitis atópica, lo he pasado muy mal los primeros meses y gracias a su tratamiento, pues estoy pudiendo hacer vida normal y entre otras cosas poder venir aquí". "Gracias a los dos que me consta que siguen el programa", ha finalizado Moisés.