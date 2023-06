Frank Cuesta no entiende la ley de bienestar animal: "Los toros no los puedes tocar en España"

Frank Cuesta en su visita a ’El Hormiguero’ / Antena 3

Frank Cuesta es conocido por sembrar la polémica, el presentador ha acudido a 'El Hormiguero' para hablar con Pablo Motos de su vida personal, pero sobre todo de un nuevo proyecto de animales, el programa 'Carreteras Salvajes' que prepara junto a la cofundadora de Vox, Cristina Seguí. Ha aprovechado su visita al programa para hablar de la nueva ley de bienestar animal.

Hace unos meses llegaba la nueva Ley de Bienestar Animal, muchos dueños de sus mascotas domésticas se hacen la pregunta sobre qué es lo que pasará ahora con sus mascotas.

Esta nueva norma se ha planteado con el objetivo de proteger mejor a los animales domésticos que son fundamentalmente perros, gatos, hurones y determinadas especies de peces y pájaros. Además, esta nueva ley se ha creado con el objetivo de reducir las tasas de abandonos de dichos animales y de imponer multas de hasta 50.000 euros a los dueños que abandonen a sus animales.

Estas son las claves que debes saber sobre la implantación de esta nueva ley.

La Ley de Bienestar Animal, que creará una Estadística Nacional de Bienestar Animal para contar con datos oficiales de abandonos, adopciones y maltrato, también incorpora otras medidas. Solo en nuestro país hay alrededor de 29 millones de animales domésticos conviviendo en distintos hogares españoles.

Esterilización de mascotas: Para intentar reducir la cría descontrolada y futuros abandonos, la normativa establece la obligatoriedad de esterilizar a todas las mascotas que habiten fuera del interior de las viviendas. Identificación de animales de compañía: De esta manera se pretende crear un listado que establezca qué animales pueden convivir con personas y cuáles no. Obligatoriedad de supervisión: Los animales de compañía no pueden estar más de tres días consecutivos sin vigilancia. Prohibición de la comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de mascotas: Desde la entrada en vigor de la Ley, las tiendas dispondrán de un plazo de 12 meses para finalizar la venta de estos animales. Regulación de la cría de animales: Solo podrá ser ejercida por criadores registrados y profesionales. Sacrificio cero: Se prohíbe acabar con la vida de animales de compañía sin que exista una causa debidamente justificada, como podrían ser, motivos sanitarios. Vacunación: Será obligatorio para todas las mascotas para protegerlos de enfermedades.

La opinión de Frank Cuesta sobre la 'Ley Animal'

"La Ley Animal es una basura", así empieza el discurso de Frank. "Si a mí me encargan a hacer una ley animal mañana, yo les digo que no la puedo hacer".

"¿Quién ha hecho la ley animal? Podemos y PSOE. ¿Quién va a las manifestaciones en contra de la caza y de los toros? Normalmente, gente que pertenece a un grupo tipo Podemos o PSOE. Gente más de izquierdas, así la querella se cae a ti".

"Tú coges a todos los consumidores y te haces la ley, tu no te coges a un escultor, a pipi calzaslargas y al niño de la curva, no puedes".

Los toros en España

Aunque no le gustan, cree que los perros de caza y los toros se han excluido de la polémica Ley de bienestar animal porque "los toros en España no se pueden tocar. Tú tocas los toros y tocas el ecologismo más puro". "No soy antitaurino, pero creo que los toros están ahí. Si la gente los ve y lo apoya, el día que lo dejen de apoyar desaparecerán", continuó.

Una visita al programa de 'El Hormiguero' que no ha dejado indiferente a nadie después de todos los temas de los que se ha hablado.