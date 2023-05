Christian y Elena durante su cita en ’First Dates’ / Cuatro

2 Se lee en minutos D. M.



Christian y Elena han tenido una primera cita en el programa de 'First Dates' en la que han conectado y han podido conocerse. Christian se ha presentado como un ligón y Elena le ha dicho que lo que tendría que hacer ya es centrarse un poco y "dejar de ser tan ligón" como dice su cita.

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero, aun así, hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

La cita de Christian y Elena

Christian es periodista y se ha presentado como un ligón y un chico al que le encanta ir de discoteca y ligar con las chicas. No es muy de relaciones largas e intensas, ya que tal y como ha definido él, "se aburre muy rápido".

Elena ha dicho que a ella casi todos le han puesto los cuernos. Solo ha tenido una relación que le era infiel y le gustaba salir mucho de fiesta. Lo cuenta como una mala experiencia.

Christian habla sobre su trayectoria

La cena ha comenzado hablando de infidelidades, relaciones pasadas y fiesta, mucha fiesta. A Christian le encanta salir y eso a Elena le ha echado mucho para atrás porque a ella le gusta aprovechar el día para conocer sitios bonitos. Él le ha matizado que es verdad que un día que estuvo “24 horas de fiesta me enrollé con 11 chicas”, pero que eran cosas puntuales y que ahora quería encontrar a una mujer a la que serla fiel “me aburro con mucha facilidad”.

Jugando al Rasca del Amor, Christian le ha contado que había hecho varios tríos, que no tenía ninguna fantasía por cumplir porque había hecho de todo y que no le podía decir el número de chicas con las que había estado porque igual se levantaba y se iba corriendo “puedo decir que 600 y te lo juro por mi madre y mis hermanas, empecé a los 13 y tengo 24”. Elena, sin embargo, no se lo ha creído y ha sentido que lo que tenía era por imaginación, y la falta de una pareja con la que poder hacer miles de cosas juntos.

La decisión final

Ambos han conectado y han decidido tener una segunda cita. Él se ha mantenido en su sitio, dispuesto a caerle bien a su madre y en lugar de un beso, le ha dado un besito. Los dos han dicho que sí a una segunda cita y se han ido a tomar algo, él con la intención de terminar en la discoteca.