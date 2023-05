Nacho durante su cita en el programa de ’First Dates’ con Sabrina / Cuatro

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero, aun así, hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

El momento atrevido de los concursantes de First Dates

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

La cita de Nacho y Sabrina

Sabrina y Nacho durante su cita en el programa de Carlos Sobera 'First Dates' / Cuatro

Nacho tiene una gran empresa constructora en la que lleva 15 años trabajando. Sin embargo, hace muy poco decidió que convertiría su afición a la música en su trabajo. Además, ha recalcado que se ha centrado siempre mucho en sus estudios, y que no ha tenido nunca ninguna relación.

Sabrina es una chica italiana que había querido vivir siempre en España y hace pocos años que se mudó a Canarias.

La alimentación de Nacho

“Me molestan las personas que consumen carne porque me parece que están en contra de la ética y de la inteligencia de las personas. Es desarrollo muy básico hacer esas cosas a las personas y a los animales”, ha destacado Nacho.

“No haces daño a nadie y es un consumo responsable” por lo que se ha pedido una hamburguesa de calabaza y se ha sorprendido al saber que su cita se pedía un solomillo “Ahora mismo hay una guerra en Ucrania por tierras de cultivo que son totalmente prescindibles porque son para ganado y no nos hacen ninguna falta. La carne es cancerígena y la leche también, no tienen ningún sentido”. El soltero no ha querido tomar postre porque “las tierras que se destina al cultivo del tabaco, el café o el cacao influyen en la deforestación y en la pobreza de otros sectores”.

El final de la cita

Ambos han conectado, pero Sabrina ha habido cosas que no ha entendido. Sabrina ha querido dejarle claro que le ha gustado mucho compartir la cita con él y que le gustaría saber más de él, pero no como parejas.