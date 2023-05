El soltero que busca "una chica de diario pero para el fin de semana" tiene una cita con 'Mari, la borde' en First Dates: "Aquí está papá"

Mari y Jose Luis en el confesionario tras su cita en el programa de ’First Dates’ / Cuatro

2 Se lee en minutos D. M.



First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Maite tenía una cita con Francisco, un hombre que según lo ha visto ha dicho "que era Brad Pitt". Una cita en la que Maite ha tenido claro desde el primer momento no quería nada con él. La concursante no ha esperado a la decisión final que hay en el programa, para decirle a su cita que no quería volver a verle. Más aún, cuando le propuso que hicieran un pacto donde ha salido corriendo.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero, aun así, hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

La cita de Jose Luis y Mari

José Luis tiene claro que lo mucho o lo poco que le quede de vida quiere ser feliz al lado de una mujer. Su matrimonio se rompió “por la falta de sexo cuando tienes hijos”. Después de su matrimonio ha tenido muchas relaciones “en doce años he vivido más en el tema sexual que en toda mi vida entera”.

Mari ha querido saber cómo había sido la vida sentimental de su cita tras el divorcio y José Luis le ha hecho llevarse las manos a la cabeza. El soltero ha tenido cuatro relaciones y asegura que el más momento más feliz de su vida fue cuando se divorció. Desde ese momento ha querido vivir la vida a tope y le ha contado cuál es su relación de pareja perfecta “de viernes, sábado y el domingo nos recogemos. Yo no aguanto a una mujer 24 horas”.

Una relación de fin de semana

A Mari le ha entrado la risa y no podía creer que le estuviera diciendo en serio que quería una relación de fin de semana.

Noticias relacionadas

Mari ha intentado marcas distancias, pero él ha insistido y al saber que ella buscaba una relación le ha soltado “pues aquí está papá”. “¿Papá? Papá de tus hijos. He sentido ganas de levantarme y marcharme”, ha asegurado Mari atónita con la situación. Al ver que la conversación se frenaba, José Luis ha soltado un “se ha enfriado la cita” y le ha soltado a Mari que sentía que le sacaba 20 años de modernidad y que al ser de pueblo no entendía lo que eran las relaciones abiertas “poco más y me llama paleta”.

Decisión final

Mientras que Jose Luis le ha dicho a Mari que le había gustado la cita y que le gustaría tener una segunda con ella, Mari le ha respondido que “ni muerta ni hecha cachos, como dicen en mi pueblo, tendría otra cita contigo”.