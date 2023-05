El concursante secreto de Supervivientes 2023: así será la participación de Raquel Arias a partir de ahora

2 Se lee en minutos D. M.



Telecinco emite, a partir de las 22:00 horas, una nueva gala de 'Supervivientes: Tierra de Nadie'. Una nueva ceremonia de salvación; un juego de recompensa con una noche en una cabaña con ducha y cena como premio; la última hora sobre el estado de salud de Manuel Cortés, apartado de la convivencia y en observación médica, y la presencia en plató de Jaime Nava, último expulsado.

El programa también ofrecerá la última hora del concurso, con especial atención, entre otras situaciones, a la discusión entre Adara Molinero y Asraf Beno, grandes aliados hasta el momento, y las consecuencias que ha tenido en Playa Coco y al 'misterio' en torno a la desaparición de un caldo de guisantes, que ha generado un debate en torno a sí lo ha consumido Adara o si se ha deshecho de él involuntariamente Asraf.

El enfrentamiento entre concursantes

Tres de los concursantes se han enfrentado a una expulsión, han sido Artùr Dainese, Raquel Arias y Manuel Cortés. La audiencia decidió que fuese la modelo quien debía rumbo a España. Pero, el programa tenía un 'as debajo de la manga'.

Raquel Arias le daba las gracias al programa y por todo lo que había vivido en el concurso. "Se ha acabado un sueño, pero estoy muy orgullosa del concurso que he hecho. Sé que era difícil, hay gente muy fuerte. Era una experiencia que no quería que acabara. Me quedo con todo lo que han dicho mis compañeros de que soy una buena superviviente", ha dicho muy emocionada.

'El concursante secreto'

Tras la despedida con sus compañeros, ha cogido su mochila y se ha ido. En ese momento ha sido Carlos Sobera el que ha soltado una bomba en pleno directo en el plató de Supervivientes. "A partir de ahora Raquel Arias se convierte en el concursante secreto del programa y vivirá a escasos metros de sus compañeros, y si no es descubierta podrá volver a ser concursante de pleno derecho", comunicaba el presentador.

Continúa en el programa

Raquel ha enloquecido al escuchar estas palabras por parte del presentador: "Por primera vez en la historia, alguien va a vivir a quince metros del campamento. Vas a ser el concursante secreto. Tus compañeros no te pueden ver. Vas a vivir en la selva, y tendrás un kit de camuflaje. Vas a tener una dotación mínima, navaja multiusos, cinco latas y una esterilla. Te vas a enfrentar a diferentes misiones. Si no te descubren, el jueves que viene te enfrentarás a un voto express con el siguiente expulsado".