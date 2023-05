Se marcha de First Dates tras pedirle que no la dejara en directo: "Me voy a marchar, no estoy cómoda"

2 Se lee en minutos D. M.



First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Maite tenía una cita con Francisco, un hombre que según lo ha visto ha dicho "que era Brad Pitt". Una cita en la que Maite ha tenido claro desde el primer momento no quería nada con él. La concursante no ha esperado a la decisión final que hay en el programa, para decirle a su cita que no quería volver a verle. Más aún, cuando le propuso que hicieran un pacto donde ha salido corriendo.

La historia de Maite

Maite ya lleva 10 años soltera y como bien ha dicho durante el programa, "he aprendido que en una relación hay que darlo todo". "Creo que los hombres hay que conocerlos porque me puedes poner a un Brad Pitt y luego yo pienso que es un cardo borriquero", dice Maite.

La visión de Francisco sobre Maite

Francisco es agricultor, pero está feliz porque siente que es un trabajo duro, pero natural. Ha entrado al restaurante, bailando al ritmo de una canción de bachata, aunque el mismo ha dicho que "no sabe bailar". Le ha parecido que Maite es una mujer guapa y elegante. Además, otro punto a favor que ha sumado Francisco es que Maite vive cerca de él, por lo que le ha gustado.

El desenlace de la historia

Sin embargo, Maite se ha mostrado negada durante la cita, aunque no quería hacer sentir mal a Francisco. Maite ha dicho claramente que "no me hubiera fijado en él por la calle. No es mi tipo de hombre, bajito. El tipo de pelo pintado, tampoco, debería ser más natural".

Maite y Francisco han hablado de sus edades, divorcios y de sus hijos, pero ella tenía clarísimo que no había nada de él que le hubiera gustado. Él le ha dicho que podían quedar fuera porque vivían cerca, pero Maite no ha querido que se hiciera ningún tipo de ilusión y le ha dicho que igual era pronto para decírselo, pero no le había gustado nada.

A Maite no le gusta que le pida lo que tiene que hacer

Francisco, al ver cada vez más cerca de que Maite le iba a dar calabazas, ya que no le había gustado, le ha propuesto que no le dejara en ese momento y que le dejara fuera de cámaras para evitar comentarios en las calles tras que le dejara en directo. Maite se ha tomado esa propuesta mal. Si antes no le había gustado, después de que le diera "directrices" de lo que tenía que hacer, menos.

Maite ha flipado al comprobar que su cita le pedía que mintiera en la decisión final y le ha dicho que ella no tenía que decir más que la verdad, le daba igual que a Francisco le fueran a decir por la calle que le habían dado calabazas.

Ha tenido claro que no quería seguir cenando con él. Con mucha educación le ha dicho que se iba a marchar, que no estaba cómoda y que no iba a mentir.