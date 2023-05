Una abuela y su nieto van a buscar el amor a 'First Dates': “Yo soy una pistolita, él es un cañón”

Alberto nieto y Nieves abuela en el programa de ’First Dates’. Ambos en busca del amor / Cuatro

2 Se lee en minutos D. M.



First Dates tiene como principal finalidad que sus participantes encuentren el amor o, al menos, empiecen a buscarlo. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Maite tenía una cita con Francisco, un hombre que según lo ha visto ha dicho "que era Brad Pitt". Una cita en la que Maite ha tenido claro desde el primer momento no quería nada con él. La concursante no ha esperado a la decisión final que hay en el programa, para decirle a su cita que no quería volver a verle. Más aún, cuando le propuso que hicieran un pacto donde ha salido corriendo.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero aun así hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

Nieves y Alberto en 'First Dates'

Estos dos concursantes han entrado de la mano al restaurante de 'First Dates', porque sí, han ido abuela y nieto juntos al programa.

Nieves se ha definido como una mujer "muy ardiente y llena de alegría". Alberto define a su abuela como "una súper abuela en todos los sentidos", y es que tiene un alma joven que hace que no se pierda ninguna de las salidas con sus nietas. Nieves es mucha Nieves y asegura que cuando era joven siempre llamaba la atención “Menuda rubia”.

Alberto ha confesado no haber tenido ninguna relación estable porque siempre ha asido más de "experimentar y de tener amigas". Se ha definido como un "pichabrava". Eso sí, su abuela tiene que darle el visto bueno, si no, olvídate de Alberto.

Alejandra la cita de Alberto

Se ha presentado como una chica muy empalagosa en pareja “me encanta dar abrazos”. Nieves le contaba al presentador del programa que le ha dicho que le parecía una chica estupenda para su nieto, algo que a ella le ha sorprendido muchísimo.

Heliodoro la cita de Nieves

Noticias relacionadas

La primera impresión de la soltera ha sido “regulín, regulán”, pero ha querido saber más de él y ha descubierto que también le gustaba mucho bailar, y que fuera una persona muy activa.

Helio y Nieves no han esperado a la decisión final para confesarse que se lo estaban pasando estupendamente y planear su próxima quedada “hoy no me puedo quedar, pero vengo otro día a Madrid y nos vamos a bailar”. Tanto nieto como abuela han triunfado en el programa y ambos quieren repetir con sus respectivas citas.