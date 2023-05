Leo Harlem y su móvil sin Internet ni WhatsApp: “Eso que gano”

Leo Harlem en ’El Hormiguero’ / Antena 3

1 Se lee en minutos D. M.



El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Además, cada semana el programa tiene el placer de tener a cuatro invitados nuevos que vienen a presentar sus nuevos proyectos o novedades que tengan entre manos. Esta semana uno de los invitados al programa de Motos ha sido Leo Harlem.

El cómico ha sido el primer invitado de la semana al programa de Motos. El humorista ha presentado "Como Dios manda", película que protagoniza y que llegará a las salas de cine el día 2 de junio. Leo interpreta un estricto funcionario de Hacienda que, tras un cambio de destino provocando por su inamovible manera de ser, tendrá que ponerse al día para adaptarse al nuevo orden de las cosas.

Leo desvela que no tiene smartphone

El presentador de 'El Hormiguero' le pregunta al humorista sobre algo que ya le había preguntado en últimas ocasiones. "Sigues teniendo el móvil este, el Nokia antiguo". "Hombre, lo dudas... lo que pasa que he tenido un problema y es que se me ha despegado parte de la goma", confiesa Leo.

Motos además pone de manifiesto en el programa que "algunos políticos importantes llevan de estos", "pero tú con este móvil entonces no te puedes meter en ningún grupo de WhatsApp", confiesa Motos.

"Eso que gano" confiesa Leo Harlem

Noticias relacionadas

Al ser preguntado por el grupo de WhatsApp el cómico confesaba, "Eso que gano". "Yo cuando dicen esto es gratis, no me interesa", "hay que pagar un poquito, este teléfono te da mucha vida, porque tengo muchas horas para mí". "Lo importante te llaman y los mensajes también te llaman", "Luego te dicen: has visto esto y yo hombre, pues, claro que lo he visto en el teléfono de otro". Siempre hay alguien que te enseña todo "has visto esto de Piqué, mira mira".

Tras confesar lo cómodo que es este tipo de teléfonos además ha dicho que está habiendo un fuerte repunte de estos teléfonos en Estados Unidos. "Me dura la batería 7 días", apunta el cómico.