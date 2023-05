Adrià, el 'ligón’ que presume en First Dates: "Me he acostado con un tercio de la población de Lleida"

La cita de Carla y Adriá en ’First Dates’ / Cuatro

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero aun así hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

La cita de Cara y Adriá

Ambos han tenido conexión durante su cita, pero parece ser que uno más que el otro. Y es que desde que Adriá ha llegado al restaurante de 'First Dates' no ha parado de protagonizar momentos que dejaban en vano a su cita.

Carla busca a una persona graciosa y que le sepa seguir el ritmo. Adriá se ha presentado como un alma libre. Se ha presentado en el programa con un collar y una pulsera de brilli, algo que a Carla no le ha gustado, "solo le faltan las gafas de pasta y el boli en el bolsillo para apuntar".

Unos atuendos que según él le hacen ligar mucho, "últimamente no hago otra cosa, salir, ligar y pasarlo bien". Además, añadía que "En Lleida me he acostado con un tercio de la población, podemos decir". Lleida cuenta a día de hoy con una población total de 140.000 personas -el tercio de la población correspondería a 46.000 personas-.

Adriá protagonista de la cita

Carla no podía creer que su cita no le quitara el ojo del escote y no ha dudado en reprocharle su actitud. Ha sentido que Adriá era gracioso, pero a veces se pasaba de gracioso. La soltera ha sentido que a su cita le gustaba "el parkineo", a lo Omar Montes y Adriá le ha respondido que "soy más de reservado vip".

La frena los pies a su cita

Adrià se ponía demasiado cariñoso en el reservado y Carla se ha marchado al baño para llamar a su abuela y contarle entre risas que su cita no le había gustado nada “No preparo la peineta, entonces”, le ha respondido ella. La abuela de la soltera es muy divertida y cuando ha sabido que el soltero llevaba cadenas a lo Omar Montes, le ha soltado un “que te regale una o dos”.

Adrià ha sentido que su cita tardaba mucho y ha sentido que igual no volvía, pero le ha parecido imposible porque tenía “al amor de tu vida esperándote” y estaba convencido de que él había gustado sí o sí. Carla ha sido la primera en responder a la pregunta definitiva y le ha dicho que no quería repetir “¿Por qué soy feo?”, le ha dicho él.

Tras ver que su cita le había dicho que no, él también le ha dado largas y la ha terminado diciendo que no también aunque le ha dicho que le ponía un 9,5 de nota.