El motivo por el que estalló toda la polémica con el vestido de Támara Falcó: "Bueno mi madre me chilló"

El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Aparte de las visitas al programa, una parte del programa se dedica tertulias donde los colaboradores del programa hablan sobre diferentes temas. Una de esas colaboradoras en el programa es Tamara Falcó, la marquesa que en estos últimos días ha vuelto a vivir una nueva polémica relacionada con su boda.

A poco más de 50 días de la boda

Parecía que todo iba bien, sin embargo, un nuevo varapalo golpea el compromiso de Falcó y Onieva. A menos de dos meses para su boda con Íñigo Onieva, Tamara Falcó se ha quedado sin vestido de novia. Una impactante noticia de última hora que la firma 'Sophie et Voilà' -encargada de diseñar el look nupcial que la marquesa de Griñón lucirá el próximo 8 de julio- ha anunciado a través de un contundente comunicado que no deja precisamente en buen lugar a la hija de Isabel Preysler.

La confesión de la marca

"Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", comienza el comunicado en el que, sin desvelar exactamente el motivo de su decisión de romper con Tamara, sí dejan entrever que el motivo tendría que ver con las exigencias que Tamara ha impuesto para la creación de su vestido: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño".

Tamara habla en 'El Hormiguero'

"No me iba a casar con un vestido de novia que no me gustaba, lo siento", así ha terminado Falcó su discurso sobre el polémico problema del vestido de novia. Tal y como ha declarado la marquesa en el programa en directo, se ha incumplido con el contrato que marca y Tamara tenían. Compartían un contrato donde la marquesa sería imagen de marca durante un año y hasta dos prorrogables. Las cosas se empezaron a terciar cuando ella dijo que su vestido era una "inspiración" y ya en la segunda prueba del vestido todo empezó a terciarse.

Después de momentos incómodos, la próxima noticia que tuvo sobre el estado de su vestido de novia ha sido las declaraciones de la marca donde dejaban claro que rompían el acuerdo con Tamara Falcó.

A la marquesa le queda, ahora 50 días para su boda y tiene que empezar de nuevo con el proceso de creación de vestido.