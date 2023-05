Momento embarazoso de Gloria Serra en una entrevista: "Me quiero morir"

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Gloria Serra ha sido la protagonista de uno de los momentos más hilarantes de la última entrega de 'Martínez y hermanos'. La presentadora de 'Equipo de investigación' vivió un momento muy embarazoso después de que Dani Martínez le preguntase por su comida favorita en un particular test: "Posiblemente los huevos en cualquier posición".

La respuesta de la comunicadora provocó un ataque de risa generalizado entre el cómico, el resto de invitados y el público que estaba presentes en el plató del programa de Movistar Plus+. "Ahora me quiero morir de verdad", dijo Serra entre risas al darse cuenta de lo que había dicho.

La gente no sabe mucho de la vida de @gloria_serra, por eso hemos preparado nuestro propio #EquipoDeInvestigación 👀



El resultado 👉 Uno de los mejores momentazos de #MartínezYHermanos 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/0tO6M4q9iS — #0 por Movistar Plus+ (@cero) 18 de mayo de 2023

"¿Me puedo ir a mi casa con la poca dignidad que me queda? Por favor... ¿Qué se me ha pasado por la cabeza? ¡Dios!!", afirmó la conductora de 'Equipo de investigación' continuando con su ataque de risa. "De casi 150 invitados, la única que pensaba que no diría esto es ella", aseguró Dani Martínez antes de pasar a la siguiente pregunta, añadiendo: "Cuidado que me da miedo por dónde vas a salir por aquí".

Posteriormente, la risa volvió a apoderarse del plató de 'Martínez y hermanos' después de que Dani Martínez le preguntase a Gloria Serra si practicaba algún deporte. De hecho, Manuel Quijano no pudo contener las carcajadas con la pregunta: "Qué cabrón".

"Claro, no puedo decir nada ya. Cualquier cosa que diga... Vamos a centrarnos ya", comentó Serra. "¿Puedo pedir de verdad un kleenex o algo? Me empieza a picar los ojos con el maquillaje", dijo José Manuel Calderón sin poder contener la risa.

"Practico muchos deportes. Me encanta. Soy muy deportista. Me gusta mucho ir al gimnasio y me hagan hacer clases. Es que estoy yendo con mucho cuidado porque tengo mucho miedo. Es que cualquier cosa se puede retorcer", dijo Gloria Serra.