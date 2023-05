Interrumpe su cita de First Dates con un eructo y hace como si no hubiera pasado nada

La cita de Joaquín y Estefanía en ’First Dates’

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero aun así hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

La cita de Estefanía y Joaquín

Estefanía por su parte vive en Andorra y habla sobre que la vivienda es muy cara y que tienes que vivir si o si con alguien. Sin embargo, ella tiene dos trabajos y no necesita vivir con nadie, pero, quiere encontrar una pareja. Joaquín por su parte, ha tenido muy malas experiencias con las aplicaciones de citas, ya que no ponen fotos de perfil y al paso del tiempo ves que son perfiles falsos.

Estefanía se ha quedado un poco chafada porque a ella le gustan los tipos más duros “morenazos” y ha sentido que Joaquín era blandito como hombre y que no se iba a notar cuando se sentara como a ella le gusta.

El progreso de la cita

Joaquín estaba feliz con Estefanía y no ha dudado en decirle a su cita que era muy guapa y que con ella sentía nervios cero. El soltero sentía que su cita iba “viento en popa y a toda vela” y ella se ha empezado a poner bizca. Estefanía ha sentido que su cita había pillado que solo iban a ser amigos, pero estaba muy equivocaba.

Joaquín ha bromeado sobre el nombre de su cita y ella ha confesado que no se acordaba de el de él. "Ostras Joaquín, como mi primer novio", recalcaba Estefanía. A él se le escapaba un eructo y le soltaba "el principio será el final".

Mientras que el soltero veía mil planes que hacer con su cita, ella no pensaba lo mismo, ya que le hubiera gustado "volverme loca cuando lo he visto" sin embargo, no fue así.