Pedri revela en 'El Hormiguero' el motivo de su celebración de las gafas

Pedri durante su visita en ’El Hormiguero’ / Antena 3

D. M.



El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Además, cada semana el programa tiene el placer de tener a cuatro invitados nuevos que vienen a presentar sus nuevos proyectos o novedades que tengan entre manos. Esta semana uno de los invitados al programa de Motos ha sido Pedri, jugador del F.C. Barcelona.

Pedri en El Hormiguero

No hablaron solo de fútbol Pedri y Pablo Motos, también hubo momentos para que el canario contara detalles de su vida personal y de sus momentos con la familia. Pedri tuvo buenas palabras para su hermano Fernando: "Él es con el que vivo y es quien me saca las cosas malas para bajarme los humos. Es él quien hace que no se me suban las cosas a la cabeza".

La celebración de goles de Pedri

Otra de las preguntas que le ha hecho Motos al jugador del F.C. Barcelona es sobre la celebración de goles. Una pregunta que ha dejado una anécdota muy graciosa. Pedri confiesa no tener ni idea de como celebrar los goles. "A veces cuando celebro no sé qué hacer". "Es complicado porque por ejemplo Messi que ha marcado ya muchos goles, celebrar un gol es el pan de cada día, pero los mediocentros que no marcamos tanto a veces estás ahí, todo el mundo gritando y no sabes qué hacer", confiesa el jugador.

"Ahora hago lo de las gafas por mi padre". "Estábamos un día en mi casa charlando y le dije tengo que hacer una celebración para siempre, por tener algo y me dijo haz las gafas y pues desde entonces se ha quedado así", ha comentado Pedri.

Esa celebración ha hecho que una de las hormigas del programa saliera antes de tiempo para decirle a Pedri que en realidad lo que hace no son unas gafas sino unos prismáticos.