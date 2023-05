Claudia y Diego durante su cita en ’First Dates’ / Cuatro

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero aun así hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

El momento atrevido de los concursantes de First Dates

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

La cita de Claudia y Diego

Claudia se define como una mujer muy simpática, "muy brasileña y a la vez, muy murciana, una mezcla explosiva". Diego es un tipo muy valiente que ha atravesado un cáncer de colon. Tal y como él mismo se ha definido, "después de 37 quimios y 55 kilos menos, aquí estoy, echándole alegría a la vida que es lo que tengo que hacer".

El transcurso de las citas

Ambos sentados en la mesa y tras un rato de conversación, ha sido Claudia la que ha sentido que era "un hombre guapo, pero el cuerpo no le acompaña". Mientras Diego quería saber más cosas de ella, le ha dicho que al estar soltera "estoy más suelta". Se ha puesto a la defensiva con su cita y le ha dejado claro que "soy una mujer independiente y no me controla ni Dios". Además, no se le veía con mucha ilusión por su cita y le ha dejado claro que "soy una mujer complicada".

Se pone a la defensiva

Claudia se sigue poniendo a la defensiva con su cita y le exige que tiene que seguir bajando más de peso. Al saber que Diego había perdido 55 kilos le ha dicho que "tienes que perder más", una condición que le ha puesto a su cita para seguir conociéndole.

Diego se ha tomado este comentario mal y le ha dicho que sí, que tiene que seguir bajando de peso. Diego ha tenido claro que le estaba rechazando por su físico y le ha dejado claro que él se quiere y se conoce perfectamente "he pasado un cáncer".

Claudia ha intentado justificar su decisión de no querer seguir conociéndole, pero sí cuando pierda más peso. "Cuándo se quiera un poco más", ha dicho Claudia.