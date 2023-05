Mari Carmen Maza, sobre su historia de amor con Álex Roca: "Mucha gente opina y me molesta"

Alex Roca y Mari Carmen Baza en ’El Hormiguero’ / Antena 3

2 Se lee en minutos D. M.



El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Además, cada semana el programa tiene el placer de tener a cuatro invitados nuevos que vienen a presentar sus nuevos proyectos o novedades que tengan entre manos. Esta semana uno de los invitados al programa de Motos han sido Alex Roca Campillo y su mujer Mari Carmen Maza.

Alex Roca Campillo

Alex sufrió una encefalitis viral herpética que le causó parálisis cerebral con un 76% de discapacidad física. Todo ello le afectó al habla, que perdió por completo, y a la parte izquierda de su cuerpo, donde tiene movilidad reducida. Los médicos fueron claros con sus familiares desde que nació.

La historia de amor de Mari Carmen y Alex

Motos le preguntaba a Mari Carmen como había conocido a Alex.

Mari Carmen se había trasladado a Barcelona para estudiar un grado medio. En una de las jornadas de la universidad Alex acudió a clase para dar una charla. "Su amigo en mitad de la conferencia le dijo a Alex que yo lo miraba mucho", trasladas Maza. Confiesa que ella siempre es muy atenta y que le gusta mucho ponerse en primera fila durante las clases, pero, "esa noche le envié un mensaje después de la charla". "Le dije: hay personas maravillosas en este mundo disfrazadas de normales disimulando su especial forma de ser" le escribía Mari Carmen a Alex a través de sus redes sociales.

La confesión de Mari Carmen en el programa

Después de la introducción sobre como conoció a Alex ha querido aprovechar para tal y como ha dicho ella "contar algo que siempre he querido y nunca he contado".

"Yo hace años que quise quitarme la vida, hace justo nueve años". "Cuando apareció Alex en mi vida y siempre se lo digo que aparecieron en mi vida todos los motivos para querer vivir, pero sobre todo para querer vivir toda mi vida a su lado". "Aquel día cuando Alex entró mi vida cambió al completo".

"Desde que Alex entró en mi vida, la mía cambió al completo", "pasé de querer morir a querer vivir". "Una fuerza para vivir, unas ganas de querer vivir, pero sobre todo mucho nerviosismo en el día a día porque es cierto que así es".

El apoyo de la familia y los principios de la relación

Noticias relacionadas

La familia de Mari Carmen le confesó que notaba que le gustaba Alex y que debía intentar estar con él. "Tanto mi entorno como mis papás han acogido a Alex de la mejor forma posible". "Hay mcuha gente que opina sobre nuestra relación y es algo que me molesta mucho".

"Siempre me preguntan el porqué estoy con él". "Muchas veces me juzgan por la visibilidad que ahora tiene Alex y me achacan el estar con él por el puesto que tiene ahora mismo, cuando, lo que no sabe la gente es que yo conocí a Alex cuando no lo conocía nadie", terminaba Mari Carmen.