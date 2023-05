Jesulín habla en 'Mi casa es la tuya' de sus "cuentas pendientes" con Telecinco

1 Se lee en minutos Redacción Yotele



Jesulín de Ubrique se convirtió anoche en el protagonista del prime time de Telecinco. El torero fue el primer invitado de Bertín Osborne en la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya', que no destacó en audiencias tras quedar por debajo de 'Masterchef' y 'Hermanos'. No obstante, el torero dejó algún titular destacado y tres indirectas hacia Belén Esteban, que hace unos días estallaba en directo contra él desde 'Sálvame'.

La relación de Jesulín con Mediaset también estuvo presente durante la entrevista. De hecho, fue el propio Bertín quien empezó sacando el tema en el arranque del programa: "Oye, ¿tú cuánto tiempo hace que no vienes a Telecinco a un programa?". "En Telecinco hace muchos, muchos años que no he estado. Espero que te portes bien, si no voy a tener que tirarme otros cuantos", respondió el de Ubrique.

Después de hablar de su vida familiar, el presentador le preguntó por su reciente paternidad junto a María José Campanario. "Ha sido una sorpresa, pero una bendición de Dios", reconoció el entrevistado. Después de que Bertín subrayara que está "cuidando mucho" la privacidad del niño, Jesulín se apresuró a realizar un importante matiz: "La de él y la de los otros, la de todos".

Noticias relacionadas

Fue ahí cuando volvió a dejar caer sus tiranteces con Telecinco: "Además te digo una cosa. Precisamente, tengo cuentas pendientes con esta casa". "Lo que sí tengo muy claro es que voy a defender a capa y espada la privacidad total y absoluta de mis hijos, de los cuatro. No voy a cruzar ninguna línea que pueda perjudicarles", aseguró.

En este sentido, insistió en que quiere "respetar la voluntad" de sus hijos. "El que no lo respete, pues... Ya sabe lo que hay", dijo para zanjar el asunto.