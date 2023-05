La confesión de su cita en 'First Dates': "En líneas generales no soy fiel, me cuesta"

Logo ’First Dates’ / Cuatro

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero aun así hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

El momento atrevido de los concursantes de First Dates

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

La cita de Marta y Alfredo

Este miércoles el programa ha juntado a Viridiana de 36 años y Adrián de 37 años. El soltero se ha definido como una persona a la que le gusta ligar. Cuando Carlos Sobera le ha preguntado sobre si es fiel, él ha contestado que lo intenta: "En líneas generales no soy fiel, me cuesta. Lo intento y me gusta, pero no siempre he sido fiel".

La soltera ha entrado a conocer a su cita con un baile, y ha comentado que se ha fijado en su sonrisa y en su mirada: "Es una mirada dulce y humilde, me ha gustado". Adrián, por lo contrario, ha confesado que no le ha acabado de convencer el físico de la chica, pero a lo largo de la cita, la pareja no ha parado de reírse y de disfrutar del momento.

La advertencia de Adrián a su cita

En el 'Rasca del amor', ambos han tenido que responder a la pregunta de '¿Qué necesitas para enamorarte?'. El soltero ha intentado evitar responder la cuestión, incluso ha comentado que le iba a explicar algo, pero que su amigo le dijo que no lo contase: "Me dijo mi amigo que no contase esto, no salgas corriendo, ¿vale?".

Adrián ha explicado que tiene una teoría sexual y que hay personas que encajan mejor que otras: "Estuve con una chica que sentía que su vagina abrazaba mi pene". Viridiana no ha dado crédito a lo que su cita le estaba comentando, y nada más escucharlo, entre risas, ha comentado: "¡Me voy corriendo!".