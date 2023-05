Un soltero de 'First Dates' deja sin palabras a Carlos Sobera: "No me creo lo que estoy viendo"

CUATRO

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero aun así hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

El momento atrevido de los concursantes de First Dates

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

El momento en el que Miguel llega al restaurante

Miguel llegaba al restaurante de 'First Dates' para tener una cita con Noelia. Sin embargo, mucho antes de empezar la cita, su entrada al restaurante dejaba perpleja a los trabajadores. Miguel habría entrado con una gabardina extravagante. Carlos Sobera al ver la prenda que llevaba Miguel exclama "¡Impresionante!", un soltero que tenía toda la pinta de ser un artista y que efectivamente lo era.

Después de acaparar toda la atención, Miguel desvelaba, "Me encanta divertirme vistiéndome y en función de como me siento cada día me siento torero, bohemio, hippie". Miguel además confesaba dedicarse al mundo de la moda asegurando que no es un mundo en el que se ligue "por lo que he venido al programa a intentar encontrar el amor"

La gabardina de Miguel qeu ha dejado perplejo a Carlos Sobera en 'First Dates' / Cuatro

La cita de Miguel y Noelia

Noelia es una persona muy extrovertida y sociable. Le gustan los hombres de manos grandes y pelo largo, y al ver a Miguel ha flipado. Miguel confesaba que antes de entrar a la cita llevaba el pelo suelto, pero le ha entrado la inseguridad y se lo ha recogido antes de entrar a la cita.

Miguel es un tipo romántico y soñador. "Me gusta mucho bailar y escribir, he escrito un libro 'Relatos de este mundo y de otros semejantes'".

Ambos han congeniado muy bien e incluso han quedado para ver una película.