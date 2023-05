Una concursante de '25 Palabras' eliminada por hablar más de lo que debía: "No vale"

Los concursantes de ’25 Palabras’ intentando resolver la prueba de ’adivina la palabra’

Christian Gálvez es uno de los presentadores estrella de Mediaset, y tras muchos años al mando de Pasapalabra tuvo que reciclarse tras el paso del concurso a Antena 3. Con 25 Palabras, el presentador ha encontrado la estabilidad y ya está asentado en las tardes de Telecinco.

Christian Gálvez toma el relevo de Sálvame todos los días y está al frente de un programa familiar para jugar desde el sofá de casa.

Las reglas básicas del programa

Las reglas del concurso son fáciles y sencillas para poder competir y ver la destreza de los concursantes y de los invitados. Siempre hay dos equipos, que están formados por dos famosos y dos concursantes que aspiran a llevarse el bote diario. La mayor parte de las pruebas son adivinar palabras con las pistas que les dan los compañeros de equipo, y el que mejor lo haga llega a la prueba final para poder ganar el bote. El perdedor tiene una repesca al día siguiente para poder seguir en el concurso con un participante nuevo en un duelo al inicio de cada programa.

Prueba final del programa

La prueba final es el equipo que luchará por el bote. Cada día, el dinero aumenta y el premio es más jugoso con el paso de los días. La última prueba es un tiempo en el que el concursante tiene que hacer que los famosos digan las soluciones ocultas mediante un límite de palabras que sirven de pistas en un tiempo determinado.

Alguna de las respuestas

Es habitual que el programa deje momentos muy divertidos, por los errores al intentar definir las palabras, por las prisas y el temor a que se agote el tiempo. Es recordado el momento en el que un concursante le dijo a Lucía Gil si quería ser su novia, el momento en el que apareció un Superman de ‘marca blanca’ en plató o cuando se definió Osasuna de manera un tanto peculiar.

La prueba de las cinco palabras

Uno de los equipos del programa luchaba por conseguir todos los puntos en la prueba de las cinco palabras. Las palabras que había que adivinar es:

Abrir: cerrar

Pareja: matrimonio

Reyes Magos: Papá Noel

Ex: separado

Jorobado: Notre Dame

El equipo ha adivinado todas a la primera, excepto la palabra "Ex", que no lo han conseguido. De hecho, la portavoz ya no podía hablar más y se le habrían escapado las palabras anulando la prueba y eliminando los resultados que ya habían adivinado.