Rosa Villacastín auguró el final de Sálvame con un WhatsApp a Jorge Javier Vázquez: "Va a ser vuestra ruina"

Rosa Villacastín en Sálvame / Sálvame

1 Se lee en minutos D. M.



Telecinco se prepara para iniciar un nuevo e importante ciclo a partir de la próxima temporada. La nueva dirección de Mediaset, encabezada por Alessandro Salem, ha decidido cancelar 'Sálvame', el programa más polémico y que más veces ha traspasado las líneas rojas del buen gusto en toda su historia.

Reformar por completo Telecinco de manera gradual y terminar con los programas más nocivos de su parrilla, enfocándola hacia unos contenidos familiares y aptos para todos los públicos. Aunque en un principio se intentó encontrar un nuevo rostro de primer nivel que ocupara las nuevas tardes de Telecinco, finalmente se ha optado por una reorganización y una decidida apuesta por Ana Rosa Quintana.

Opiniones tras la supresión de Sálvame

"No es una buena noticia la supresión de Sálvame", comienza escribiendo Rosa Villacastín de forma muy categórica y frente a aquellos detractores que son minoritarios, pero que están haciendo mucho ruido y festejan miserablemente que un buque insignia como el cortijo de Jorge Javier Vázquez desaparezca para siempre de la televisión.

No es una buena noticia la supresión de “Salvame” porque son muchos los que no salen en pantalla que se quedarán sin trabajo. “Salvame” ha sido un programa rompedor, divertido, que ha tirado de la cadena durante años, pero el tiempo pasa y el cambio era difícil. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) 6 de mayo de 2023

Acto seguido, Rosa opta por poner en valor todo lo bueno que ha supuesto Salvame a lo largo de estos 14 años de trayectoria en Telecinco: "Ha sido un programa rompedor, divertido, que ha tirado de la cadena durante años". "Pero el tiempo pasa y el cambio era difícil", sentencia la periodista, muy clara en su análisis de la noticia televisiva de la jornada.

Le escribió a Jorge Javier que sería la ruina

Noticias relacionadas

"Le escribí un WhatsApp diciéndole 'estás subyugado por Rocío Carrasco y va a ser vuestra ruina", desveló en su paso por El Circ a principios de año.

"Por todo el respeto que te tengo, basta ya. El respeto es bidireccional, tú me respetas a mí y yo te respeto a ti, Rosa. A mí, en tus historias, no me metas, le confesó Jorge Javier. Rosa aseguró que "le devolvería" esta jugarreta, censurando que su réplica se produjese en directo y no en privado, como había sido su mensaje.