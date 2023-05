La cita con más tensión de First Dates: "Me ha revolucionado cuando lo he visto"

Cita de Carmen y Cristian -Miguel Ángel- en el programa de ’First Dates’ / Cuatro

2 Se lee en minutos D. M.



Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero aun así hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

El momento atrevido de los concursantes de First Dates

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

La cita de Carmen y Cristian

El programa ha juntado a Carmen y Miguel Ángel. La cordobesa ha dejado muy claro que su objetivo es encontrar un hombre con el que tenga buenas relaciones sexuales: "Yo he roto tres camas ya. Si me viene un hombre que no me viene con pasión, a mí me aburre".

El soltero, que es cantante, ha pedido a Carlos que le llame Cristian, ya que es su nombre artístico. Nada más presentarse ha explicado que hace unos años le comparaban con Chayanne. Cuando Carmen ha visto a su cita ha tenido muy buena impresión: "Muy sensual, tiene una chispa erótica que me ha despertado y me ha puesto las cosillas revolucionadas".

Durante la cita, han dejado ver la química que ha surgido entre ambos, y en un momento, el soltero le ha preguntado si se acordaba de su nombre, a lo que ella ha respondido que no, y él también ha comentado que tampoco se acordaba: "Hemos tenido tanta química que se me ha ido", decía Carmen.

Ambos quieren una segunda cita

Los dos se han mostrado con ganas de ir más allá y han confesado que en varias ocasiones se han puesto "cachondos". En un momento dado, han salido a bailar, y la química sexual se ha disparado: "Me he puesto malo", ha dicho Cristian. "Me he excitado mucho con el baile. Eres muy erótico", la he comentado la soltera, añadiendo también, que ella rompe camas: "Yo soy de romper camas, yo el salto del tigre".

En la decisión final, ambos han comentado que quieren tener una segunda cita. Han tenido mucha tensión sexual, mucha química, y no han querido perder la oportunidad de conocerse más allá.