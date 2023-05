Ozuna desvela en primicia en 'El Hormiguero' uno de sus próximos temas

Ozuna canta en primicia una parte de una de las canciones de su nueva gira por Europa en ’El Hormiguero’ / Antena 3

El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Además, cada semana el programa tiene el placer de tener a cuatro invitados nuevos que vienen a presentar sus nuevos proyectos o novedades que tengan entre manos. Esta semana han ido al programa una visita internacional. Pablo Motos ha tenido el placer de recibir a Ozuna.

Nuevos proyectos del cantante

Juan Carlos Ozuna, más conocido como Ozuna es un cantante de Puerto Rico. Lleva ya más de una década triunfando en todo el mundo. Una estrella del género urbano acudía a 'El Hormiguero' para presentar sus nuevos proyectos y los paraderos de los próximos meses.

Tal y como se anunciaba en el programa, Ozuna será el invitado de la final de la Copa del Rey que enfrentará el sábado al Real Madrid con Osasuna. El compositor actuará en el show previo a la cita del sábado.

La gira de Ozuna

Pero no solo eso, ya que el puertorriqueño también va a realizar durante los próximos meses una gira. Su gira "Afro Euro Tour Ozuna 2023" que arrancará el próximo 8 de julio, hasta agosto. Las fechas con las que cuenta en España son las siguientes:

8 de julio: Marbella

9 de julio: Ibiza

16 de julio: Santander

21 de julio: Valencia

22 de julio: Madrid

23 de julio: Barcelona

4 de agosto: Cádiz

5 de agosto: Nigrán

6 de agosto: Torrevieja

Además, ha aprovechado la visita y hará también una gira por Europa. Países como Francia, Polonia, Italia, Suiza e Israel, son algunos de los destinos a los que irá para ofrecer música a sus fans. Pablo Motos ha querido saber qué hace el invitado cuando está de gira, si se dedica solo a cantar y descansar o hace otras cosas, además de ofrecer conciertos. "En Europa es difícil descansar porque hay muchas que hacer, así que canto, salgo y descanso", ha subrayado. "Me gusta mucho viajar a muchas partes de Europa. Y si no estoy de gira, vengo de vacaciones. Me encanta hacer turismo por las playas de España", ha añadido.

En primicia una de las canciones

Después de hablar de su gira por Europa, Ozuna ha aprovechado para adelantar una parte de uno de los temas que cantará en "Afro Euro Tour Ozuna 2023".