Una cita sale espantada de First Dates al ver con quien iba a cenar: "No, por favor"

La cita de Agustín y María Luisa en ’First Dates’

Si hay un programa que ha dejado momentos desternillantes en los últimos años en la televisión es First Dates. Las citas para cenar en las noches de Cuatro han dejado verdaderas joyas y conversaciones que pasarán a la historia de la televisión, por lo absurdo o por dejar en evidencia a alguno de los comensales.

Tener solo unos segundos para conocerse y decir si quieres seguir conociendo a la otra persona fuera de la televisión es más difícil de lo que parece.

Las compatibilidades de los concursantes de First Dates

El programa suele tener buen tino para colocar a personas compatibles, con gustos y aficiones parecidas, pero aun así hay veces que algún aspecto es totalmente imposible de aceptar para la otra persona a la hora de tener una relación.

Lo habitual es que haya buen rollo, aunque desde el principio se pueda intuir que la respuesta no sea positiva, pero alguna vez se han levantado en mitad de la cena o se han marchado antes de iniciar la cita en el programa.

El momento atrevido de los concursantes de First Dates

Los comensales son los que se presentan delante de las cámaras, casi sin ningún tipo de filtro ni contraste. Y es que algunas historias son tan asombrosas que cuesta creer que sean verdad. Con tantas citas a ciegas pasando por sus mesas, lo más probable es que alguno de los encuentros salga bien y que otros salgan francamente mal.

La cita de Agustín y María Luisa

En uno de los últimos programas de 'First Dates' ha ocurrido algo que no había pasado jamás. María Luisa de 68 años y Agustín de 75 años eran citados en el programa para tener una cita.

Agustín ya esperaba en el restaurante a su cita. Cuando María Luisa entraba por la puerta del restaurante pasaba algo impresionante. "No por favor, hombre, por favor...", confesaba María Luisa. La soltera se daba cuenta según veía a Agustín que ya conocía a la cita que le había preparado el programa y tras ver la cara de la citada se ha sabido que no ha sido de su agrado coincidir con Agustín.

La historia de los solteros

A pesar de haberlo visto y que no fuera de su agrado, María Luisa ha aceptado cenar con la cita que le había preparado el programa. Ambos confesaban que se conocen de bailar juntos: "El baile es un poco puterío, unos van a una cosa y otros van a otra. La mitad son babosos", ha explicado Agustín mientras relataba como eran los lugares de baile.

"Me saca él a bailar, claro, yo no. Bailo una pieza con él y adiós. Yo con él no puedo estar cuatro o cinco piezas bailando porque me pongo mal. Me baja la tensión", ha explicado María Luisa al programa. A pesar de la decepción, la soltera ha saludado con educación y ha accedido a cenar con él.

Agustín se alegraba de coincidir con María Luisa en el programa y de haber cenado con ella, sin embargo, María Luisa tuvo claro desde el principio que no iba a tener ninguna segunda cita con Agustín. Tal y como prefieren ambos, aunque siendo sinceros, la que lo prefiere es María Luisa seguirán coincidiendo en baile, pero no tendrán una segunda cita.