Jorge Javier Vázquez avisa sobre su contrato con Mediaset: “La televisión no es mía”

El presentador se ha sincerado en la 2 de RTVE sobre su posible salida de Mediaset

El cabreo de Cristina Medina tras decir Pasapalabra en '25 Palabras': "A la mierda"

Jorge Javier Vázquez durante su entrevista con Carlos del Amor en ’La Matemática del Espejo’ de la 2 de RTVE. / RTVE

2 Se lee en minutos H.G.



La estrella de Mediaset España, Jorge Javier Vázquez, ha sido entrevistado durante el 'prime time' de TVE por el periodista Carlos del Amor en el programa 'La matemática del espejo' de La 2.

La entrevista se ha realizado desde el comedor de Torrespaña, la sede de TVE donde se hacen cada día los ‘Telediarios’. El expresentador de 'Sálvame' se ha sincerado sobre varios aspectos de su vida y se ha sometido a preguntas complicadas, a las cuales ha respondido con total sinceridad.

Entre otras cuestiones, la figura televisiva, además de confesar haber sido un adicto y descubrirlo gracias a una psicóloga, ha aclarado las dudas que planean sobre su supuesto despido de Mediaset y su futuro profesional en televisión.

Constantes rumores de salida

Desde la salida de Paolo Vasile de la cadena privada, se han ido sucediendo las especulaciones sobre el posible despido de Jorge Javier Vázquez. Según la información publicada por el portal Cotilazia el pasado enero, la nueva dirección del grupo audiovisual estaría estudiando "cuánto les costaría" desprenderse del presentador o apartarlo de los grandes formatos.

El citado portal aseguraba entonces que los directivos no estarían cómodos con el excesivo posicionamiento político de Jorge Javier, del que siempre ha presumido tanto en los programas que presenta como en las redes sociales o los medios en los que escribe.

Y es que, a pesar de que el presentador ya aclaró en una entrevista reciente con Lecturas que mantiene una buena relación con Alessandro Salem, el nuevo consejero delegado de la cadena, los rumores sobre su posible salida han sido una constante a lo largo de los últimos meses.

"La televisión no es mía"

Por ello, como no podía ser de otra manera, del Amor ha abordado el tema directamente y sin tapujos: "¿Vas a seguir en Mediaset?", le ha preguntado el periodista a Jorge Javier, conciso y al grano.

Noticias relacionadas

"Pues chico, yo tengo contrato. Me quedan dos años de contrato, me queda hasta 2025", ha respondido Jorge Javier, dejando por primera vez claro cuándo se acaba su contrato con Mediaset. "Así que supongo que sí. Lo que decidan bien estará. Yo trabajo en televisión, la televisión no es mía. Llega un equipo directivo y entiendo que el nuevo equipo directivo querrá hacer con la gente que está trabajando o con los muñecos que salimos en TV lo que quieran", ha añadido el presentado al respecto.

"Que el equipo directivo quiere contar conmigo perfecto. Que entienden que pertenezco a otra época y que esta época ya no casa con lo que hacen, pues también perfecto. Yo eso lo tengo muy claro desde que empecé a trabajar en televisión. Yo voy allí, procuro dar lo mejor de mí y entregarme más y no caer en la monotonía y el día que decidan que no quieren contar adiós. También puede ser que yo me levante un día y diga ‘¿tengo que continuar?’ Uno a veces puede pensar, ¿estoy en mi sitio?", ha reflexionado Jorge Javier.