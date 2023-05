Jesulín de Ubrique durante su visita al programa de ’El Hormiguero’ con Pablo Motos

El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3.

Además, cada semana el programa tiene el placer de tener a cuatro invitados nuevos que vienen a presentar sus nuevos proyectos o novedades que tengan entre manos. Esta semana han ido al programa Albert Espinosa y Jesulín de Ubrique.

Nuevos proyectos

Albert Espinosa y Jesulín de Ubrique han acudido esta noche a 'El Hormiguero' para promocionar el programa 'El camino a casa', que han grabado y en el que han compartido momentos que quedarán para siempre grabados en ambos. Un programa que tiene una magia porque los personajes se reencuentran con su pasado y reflexionan sobre el paso de los años.

Un programa muy especial

Jesulín, le aseguraba a Motos que ver el programa en su casa "ha sido un pañuelo de lágrimas, son de estos programas que tú dices, hostia, es que es volver". Jesulín entra en la casa donde creció de pequeño y, muy emocionada, reflexiona que no acudía a ella desde hace 38 años.

La infancia 'anormal' de Jesulín de Ubrique

"He sido un niño feliz, a pesar de que mi etapa infantil no ha sido normal porque me estaba jugando la vida", confesaba Ubrique en 'El Hormiguero'. "Durante esa época tiraba de mi familia y de todos los míos". "Mi etapa infantil no es la de un niño normal", ya que Jesulín tenía una responsabilidad muy grande.

"La responsabilidad la tuve que coger con 13 años". "Es difícil de gestionarlo, pero cuando te pasa el tiempo te das cuenta de lo que has tenido que hacer desde tan pequeño y piensas que es increíble". "Mucha gente dependía de mí y de las decisiones que yo tomara con tan solo 13 años", terminaba Jesulín.