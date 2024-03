Rafa Castaño desvela en qué se gastará el dinero del bote de Pasapalabra: “Sé que suena raro”

Rafa Castaño se ha convertido en la gran estrella de Atresmedia después de que ganase el bote más alto de la historia de 'Pasapalabra'. El jueves 16 de marzo, después de casi 200 programas, Rafa Castaño ganó el bote de 2.272.000 euros, derrotando a Orestes en una final de infarto que no ha dejado indiferente a nadie.

El esperado duelo comenzó con el sevillano encadenando aciertos sin detenerse en ningún momento hasta llegar a la Z, sobrándole incluso 49 segundos. Por su parte, Orestes ni siquiera oportunidad de comenzar su rosco. "Con la Z, escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos", preguntó Roberto Leal en la última letra del abecedario. Rafa, sin detenerse mucho a pensar, respondió sin titubear: "Zabro".

Menos de un mes después de hacerse millonario, el periodista ha contado en una entrevista para Pronto cuáles son sus planes después del concurso y si ha mantenido el contacto con su compañero e histórico rival, Orestes, quien ha tenido que desmentir en estos días que esté sufriendo un bajón por no haberse llevado el bote.

"Mi relación con Orestes siempre ha sido buena, aunque fuera de los platós no hablamos mucho", ha asegurado el concursante. "Ahora quiero dejarlo tranquilo, porque está todo muy reciente. Le escribiré más adelante para saber cómo está", ha añadido.

En qué se va a gastar el dinero Rafa

Castaño también ha desvelado en qué se está gastando el dinero que ha obtenido, 1,2 millones después de la correspondiente retención de Hacienda. "No quiero un piso, ni un coche, ni lujos, porque no los necesito. Sé que suena raro, pero solo pienso en comprarme libros, tumbarme y leérmelos, y en comer y viajar", ha enumerado, añadiendo posteriormente la posibilidad de invertir. Después del descanso, ha señalado que tiene intención de buscar un empleo. "El premio me permite trabajar en lo que yo quiera y, si puede ser teletrabajo y de pocas horas, maravilloso", ha afirmado.

De cara al futuro, el ganador del bote histórico tiene como prioridad "recuperar mi anonimato, aunque sé que la gente tardará un tiempo en olvidarse", ha señalado. "Llevo muchos años en concursos de cultura y ahora, tras haber ganado el bote, no contemplo ir a otro", ha zanjado.

La vida real de Rafa Castaño

Rafa es un sevillano de 32 años con una licenciatura en Periodismo. Tiene una librería en la capital hispalense, la cual abrió sus puertas hace cinco años y consiguió abrir gracias a sus numerosas participaciones en diversos programas de la televisión.

No es la primera vez que Rafa pisa un concurso. Ya hace 13 años que el concursante fue a la televisión andaluza para participar en "Adivina quién es quién", lo que le abrió las puertas de "Saber y ganar" y a su vez, las de Pasapalabra. El concursante tiene como aficiones la lectura y la música, y no se le conoce pareja, aunque ha confesado en más de una ocasión que tiene un gran amor en su vida: el Betis.