Cristina Gallego analiza en ‘El intermedio’ la “competición” entre Ayuso y Feijóo: “Es la verdadera líder”

Cristina Gallego llevó ayer a 'El intermedio' la tradicional cena navideña del PP en Madrid. La colaboradora de 'El intermedio', bajo el prisma del humor, comentó con los espectadores algunas de las fotografías de un encuentro "al que no faltó nadie". "Bueno, a Almeida no se le ve en la foto, pero es porque lo sentaron en la mesa de los niños", comenzó diciendo durante su particular análisis.

La actriz explicó que "lo que parecía una noche de paz, amor y pacharán" se convirtió en algo muy distinto: "Una competición entre Feijóo y Ayuso por ver quién era el verdadero líder de la oposición". “Para ello, utilizaron la técnica del “y yo más” en sustitución de la del “y tú más”.

Gallego mostró un fragmento del discurso de Isabel Díaz-Ayuso en el que únicamente planteaba dos opciones: "O Sánchez o España". Un recurso que la colaboradora comentó de esta forma: "¡Qué buena es! Hablar de España en una cena del PP es como sacar un póker de ases en una timba".

Alberto Núñez Feijóo, por su parte, dejó caer que el actual Gobierno no tiene "legitimidad democrática". Unas palabras que no convencieron a la colaboradora de 'El intermedio': "¡Pero Feijóo, pobriño mío! Que eso ya está muy visto".

"Hay mensajes apocalípticos mejores", apuntó para dar paso a otras declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no dudó en ir un paso más allá y llamar "tirano" a Pedro Sánchez. "La carta del tirano... ¡Bien jugado! Es como invitar a Revilla a un programa de tele, nunca falla", subrayó Gallego.

Ayuso, que acabó diciendo que es "muy positiva" por ser de Madrid, fue para Gallego la clara vencedora de su duelo con Feijóo: "Es la verdadera líder de la oposición, lo ha vuelto a hacer. ¡Ha contado el mejor chiste!". "Cuando vas a urgencias y tardan 12 horas en atenderte piensas... Bueno, no estoy tan mal, peor están los médicos", finalizó.