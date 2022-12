“Una fiesta de látex y transparencias”, la fantasía hecha realidad en First Dates. / CUATRO

Ainhoa y Aaron han sido dos jóvenes solteros que han congeniado en First Dates, sin embargo, lo que parecía que iba a acabar siendo el inicio de una bonita relación ha quedado siendo una promesa de una bonita amistad. Ainhoa era de Leganés y él era de Villaverde Bajo, sorpresa que los dos se han llevado.

Según ha contado la soltera, dispone de un nivel de cursilería que “potas arcoíris”. Ha contado que aunque vista de negro es una persona que es muy romántica y en lugar de darte los buenos días, te escribe un testo lleno de corazones. Ahora mismo trabajaba de DJ. Aaron, por su parte, era un chico extrovertido que no tiene ningún problema para relacionarse. Nada más ver a Ainhoa ha sentido cosas.

Los solteros se han atrevido con el Rasca del amor y además, de darse cuenta de que los dos se enamoraban de personas, no de sus géneros, Aaron ha visto como su fantasía sexual podía estar a puntito de hacerse realidad. A Aaron no le importaría hacer un trío con dos chicas o con algún colega, pero sí le gustaría ir alguna fiesta en la que el dress code fuera látex y transparencias. Al escucharle, Ainhoa le ha dicho que ella sabía de un lugar donde hacían fiesta así y que le iba a llevar para que lo probara.

Aaron estaba flipando y en el momento de la decisión final ha tenido claro que quería repetir cita con Ainhoa y que tenían ya un plan planeado. Sin embargo, Ainhoa le ha explicado que ella no quería volver a quedar con él porque no era de su rollo. Aaron se ha quedado muy sorprendido, pero se ha vuelto a venir arriba al saber que no iban a ser pareja, pero que el próximo sábado se iban juntos a una fiesta de látex.