Óscar Reyes, contrario a un reencuentro de 'Aída': “Hay dos personas con las que no trabajaré en la vida”

Óscar Reyes, ‘Machu pichu’ en ’Aida’.

Óscar Reyes se mostró muy claro a la hora de hablar de un posible regreso de ‘Aída’. El actor que dio vida a Owaldo ‘Machu Pichu’ en la serie de Telecinco se mostró contrario a un reencuentro con el resto de su elenco: “No, personalmente no. Creo que es una etapa de mi vida pasada”.

“Sobre todo, luego te vas enterando de cosas que pasan por detrás y de la que tú no te has enterado. Personalmente, creo que hay dos personas con la que creo que no voy a trabajar en mi vida”, aseguró el actor en una entrevista para ‘Socialité’.

Aparte de estas contundentes afirmaciones, Reyes también recordó cómo fueron sus inicios en ‘Aída’: “Fue de manera totalmente sorpresiva. Estaba trabajando con una compañía de repertorio en Jaén y el representante que tenía en aquel momento me dijo que había un casting para una serie de Telecinco y que querían verme, ya al día siguiente por la mañana. Pensé que era una oportunidad buena”.

“Me sorprendió que me dijesen que me trajese la ropa. Pensé en ese momento que había hecho un casting para una serie de televisión, que se suponía que hay tenía dinero para ropa, y me dije: ‘¿Y me la tengo que llevar yo?’”, añadió el intérprete, que también aclaró que no tiene “nada de latinoamericano”: “Mi madre es española y padre, japonés”.

Reyes también rememoró lo que le decía el guardia de seguridad cuando llegaba al plató de ‘Aída’ en sus inicios: “Me decía que tenía que entrar por la parte de atrás, que vas con la figuración. Cada día (pensé en tirar la toalla). Como actor estaba muy frustrado”.

Noticias relacionadas

El actor también tuvo buenas palabras con Mariano Peña, que dio vida a Mauricio Colmero, con el que forjó una gran amistad: “Hubo mucha química desde el principio”.

“Pedí una foto de todo el grupo de ‘Aída’ y Mariano me puso que ojalá trabajásemos pronto juntos. A la siguiente temporada, cuando nos incorporamos todos, le dije ‘Mira, parece que se va a cumplir este deseo que me pusiste aquí, que recuerdo con mucho cariño’”, continuó el actor.