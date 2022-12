Este es el mensaje oficial de Mediaset por el despido de Bertín Osborne

1 Se lee en minutos H.G.



Todas las alarmas saltaron cuando los rumores sobre el supuesto despido de Bertín Osborne comenzaron a aflorar. El presentador vinculado con Mediaset España llevaba tiempo sin aparecer en pantalla con su programa, concretamente, desde abril de 2022. Aquella noche fue la última en la que le vimos al frente de 'Mi casa es la tuya', pero el grupo audiovisual se ha encargado de desmentir que se hubieran extinguido las relaciones laborales.

"Respecto a las informaciones que están apareciendo sobre Mediaset España y Bertín Osborne, confirmar que nuestra relación es excelente y estamos trabajando en futuros proyectos". Estas han sido las palabras con las que Mediaset España se ha pronunciado y que confirman que el cantante sigue formando parte de la compañía.

La visita de Alberto Núñez Feijóo se convirtió en el cierre de la temporada menos vista del espacio de Proamagna: un 12,3% de cuota media, lo que se traduce en 1.456.000 espectadores. A lo largo de la mencionada tanda de entregas, fue la entrevista a Ana Obregón la que consiguió mejores notas (19,5% y 2.038.000), seguida de Paz Padilla (15% y 1.959.000) e Isabel Díaz Ayuso (15,8% y 1.711.000).

El sorprendente cambio físico de Bertín

Comentadísima la pérdida de peso con la que Bertín Osborne ha reaparecido en la entrega de los Premios de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, donde ha recibido un premio muy especial por su faceta de presentador de 'Mi casa es la tuya' en Telecinco.

"He perdido diez kilos" nos ha contado con una sonrisa, revelando que el secreto de su nueva figura no es otro que "trabajar mucho, llevar una vida sana, haciendo mucho deporte y tomando vitaminas". "Me ves vestido, que sin ropa gano muchísimo" ha bromeado el artista, tan cercano como siempre.