El duro ataque de Anabel Alonso... ¿a Patricia Conde?: "Me estresa más deber un millón a Hacienda"

Las acusaciones de Patricia Conde hacia 'Masterchef Celebrity' continúan dando que hablar, también entre varios de los famosos que han participado en el programa. Mientras que algunos como El Sevilla han apoyado su valentía a la hora de contar cómo se sintió durante las grabaciones, otros han optado por salir en defensa del formato. En este segundo grupo se encuentran, principalmente, quienes siguen colaborando con el espacio producido por Shine Iberia.

Una de ellas es Anabel Alonso, que volverá a las cocinas de 'Masterchef' en los especiales que emitirá TVE estas navidades. En su cuenta de Twitter, la actriz ha publicado un duro mensaje que estaría dirigido a la vallisoletana, tal y como han interpretado la gran mayoría de usuarios que han reaccionado a la publicación.

"Pues a mí me estresa mucho más deber más de un millón a Hacienda que cualquier programa de televisión, así os lo digo", soltó Anabel en lo que sería una clara alusión a la deuda de Patricia Conde con el fisco. Cabe recordar que, este año, la que fuera presentadora de 'Sé lo que hicisteis...' volvió a aparecer en la lista de contribuyentes que deben a Hacienda más de 600.000 euros. En concreto, la cifra que debe asciende a 1,04 millones.

Las palabras de Anabel no han pasado desapercibidas y numerosos tuiteros han respondido a su contundente publicación. "No mezcles unas cosas con otras", "este comentario me parece una cagada" o "menospreciar la salud mental de alguien es injustificable" son algunos de los mensajes que pueden leerse.

Esta no es la primera vez que la intérprete deja un recado dirigido a Patricia Conde después de que estallara la polémica. El pasado 1 de diciembre, después de que la concursante de 'Masterchef Celebrity 7' dejara caer que dos compañeros habrían consumido drogas, Anabel mostró su malestar: "Qué maja convirtiendo en sospechosos de drogadictos a todos sus compañeros".