Miquel Iceta cuenta en ‘El intermedio’ qué música ponía en el coche: "Tengo fama de friki"

Thais Villas se desplazó hasta el Congreso para averiguar cuál es la banda sonora de los políticos. / laSexta

'El intermedio' acostumbra a sus espectadores a mostrar el lado más desconocido de la clase política. En uno de los programas de la semana pasada, Thais Villas se desplazó hasta el Congreso para averiguar cuál es "la banda sonora" de los políticos, que no dudaron en hacer un repaso por las canciones que más les marcaron durante su infancia y adolescencia.

Uno de los que habló de sus gustos musicales en el programa de laSexta fue Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte. "Me acuerdo de que mi padre se compró con mucha ilusión el primer tocadiscos de alta fidelidad. Lo estrenamos con Roberta Flack", recordó el socialista mientras se animaba a cantar unos versos de la mítica 'Killing me softly with his song'.

La reportera de 'El intermedio' también se interesó por la música que ponía su familia en el coche cuando iban de viaje, una cuestión sobre la que Iceta comenzó bromeando: "Ya tengo fama de friki, pero ahora la subimos".

"Yo me grababa entero el Festival de Eurovisión en casete y luego lo poníamos en el viaje", aseguró el político. Una de las canciones que recuerda con especial cariño es 'A-Ba-Ni-Bi', el tema con el que Israel ganó el certamen en 1978. Tampoco se olvidó de algunas españolas como la icónica 'Vivo cantando' de Salomé, ganadora en el festival de 1969.

