La confesión de Pablo Motos acerca de su medicación

"No sé el número de pastillas que me tomo al día"

El presentador se sometió a la prueba 'Abuelómetro' de Trancas y Barrancas

1 Se lee en minutos D. Cruz



El Hormiguero no cambia: sigue siendo el programa más visto de la televisión, con permiso de Pasapalabra y su éxito brutal cada tarde. Pablo Motos no puede estar más contento con los datos de audiencia, y en parte, el éxito se debe a su presencia magnética cada noche en el plató de Antena 3. Durante la emisión de este pasado martes, a la que asistió como invitado David Verdaguer para promocionar Reyes contra Santa, el comunicador se sometió a la prueba del Abuelómetro, diseñada por Trancas y Barrancas. ¡Atento a la confesión que hizo Pablo Motos!

Las hormigas comenzaron diciendo que "queremos ver si vosotros, en la vida normal, tenéis espíritu de abuelo". Para ello, harían varias preguntas tanto a Pablo como a David, las cuales responderían con un sí o no. Barrancas empezó fuerte: "¿tomáis más de cinco pastillas al día?", a lo que ambos respondieron de forma afirmativa. Eso sí, sorprendió la justificación del presentador: "No sé el número de pastillas que me tomo al día. Unos tres puñados, más o menos (...). Eso sí, son todo suplementos".

David Verdaguer también se justificó en esta línea: "Sobre todo tomo pastillas naturales y alguna para dormir también. Cuatro o cinco".

Noticias relacionadas