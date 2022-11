El enfado viral de David Summers con Pasapalabra

Roberto Leal, presentador de ’Pasapalabra’.

Es uno de los programas del momento. Todo el mundo habla de ello en la cola del supermercado o en la oficina. Pasapalabra ha conseguido trascender la pequeña pantalla y se ha colocado como uno de los programas más vistos de la televisión. Pero que hablen de uno no siempre es bueno. O al menos no del todo.

Este jueves el programa ha vuelto a acaparar titulares. La razón esta vez gira en torno a la mítica canción 'Devuélveme a mi chica', de Hombres G. Durante la última emisión del concurso, tras escucharse la canción a todo volumen y ser cantada por los presentes, Ana Morgade reflexionaba sobre la letra de la misma.

"La canción está muy guay, pero hay un insulto que usa que no está bien. Lo de marica está fatal, porque no es un insulto. Y luego lo de 'devuélveme a mi chica' también está muy mal, porque las mujeres no somos un bolso que se puede devolver o prestar", añadía la presentadora.

Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente a @ana_morgade en su reflexión sobre la letra de la canción. 💙 #Pasapalabra626 pic.twitter.com/GOptu3KTz6 — Pasapalabra (@PasapalabraA3) 18 de octubre de 2022

La cuenta de Twitter del programa ha publicado el clip de vídeo del momento, añadiendo que "Aplaudimos la resolución y damos la razón completamente" a Ana Morgade. Las reacciones no se han hecho esperar, incluida la del propio David Summers, el cantante de Hombres G y responsable de la canción.

La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?🤔 https://t.co/f3fwdiyXXj — David Summers (@DavidSummersHG) 20 de octubre de 2022

"La canción fue escrita hace 40 años, sabéis perfectamente que es una broma y que no pretende ofender a nadie, pero, si tanto os ofende, ¿por qué la ponéis en vuestro programa…?", ha escrito un enfadado Summers.

