La crítica de Monegal | Qatar, o cómo golpear a la esposa sin que se note

Ha arrancado TVE-1 su ‘Telediario’ diciendo "Es el Mundial de la polémica por la violación de derechos humanos en Qatar. Será difícil separar lo que pase dentro y fuera del terreno de juego". O sea que los periodistas de TVE tampoco pueden hacerse los distraídos y han señalado –aunque en pinceladas breves– la realidad de lo que ocurre en el pais anfitrión de la Copa del Mundo de Fútbol 2022.

Televisivamente hablando los tratamientos y comentarios al respecto son distintos. Si una cadena ha comprado los derechos de emisión, las voces de denuncia se suavizan, o son casi inexistentes. El viernes en La 2 de TVE Jenaro Castro entrevisto a José María García (‘Plano general’) y le preguntó qué le parece el Mundial. El que fuera prodigioso ‘butanito’ de las ondas contestó: "Mayor disparate que este no se ha contemplado en la historia. Si no es por el vil metal no se puede comprender que se celebre allí". Esta pincelada en TVE, cadena que emite el evento, tiene mérito.

Ese mismo viernes, prácticamente a la misma hora, fue en ‘La Sexta columna’ donde nos ofrecieron un documental demoledor. Hicieron un retrato de Qatar que arrancaba advirtiendo: "Estadios de fútbol construidos con sangre que han costado la vida, como mínimo, a más de seis mil trabajadores del sudeste asiático", y siguieron con la disección de los torcimientos que a base de muchos miles de millones de dólares la familia real catarí se ha llevado el campeonato, y de paso blanqueando su dictadura ante todo el planeta.

Dinero, negocio, corruptos colaboradores occidentales –hasta algún empresario que se intitula ‘troskista’ como advertía ayer Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, diario que pertenece al mismo grupo que este, Prensa Ibérica, con inequívoca intención– y todo ello envuelto en el fútbol como negocio. Y sobre todo la tele como artefacto de intoxicación colectiva de cara al exterior. "Petróleo, gas y la cadena Al Jazeera" señalaban en este documental como los pilares básicos de Qatar.

Comenzó el Mundial en Qatar a todo kpop!!!!!!



Jungkook integrante de la boy band de Corea del Sur presentó su single "Dreamers" en la ceremonia de apertura del Mundial en #QatarWorldCup2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YoKljqPcF4 — 247AniGeek (@247AniGeek) 20 de noviembre de 2022

Cómo ejemplo del aniquilamiento de los derechos humanos nos pasaron ese tutorial de un sociólogo catarí que bajo la señal televisiva Memri TV imparte allí para aprendizaje de los hombres. Enseña ‘Cómo pegar a la esposa sin dejar moratones ni sangre’ es decir, cómo golpearla sin dejar rastro evidente. Frente a todo esto la respuesta occidental es celebrar un gran ‘business show’ televisivo. O sea, el Mundial ha comenzado. A disfrutar, nenes.

