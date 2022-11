Wyoming, sobre la ley del 'solo sí es sí': "Cuando algo falla, hay que arreglarlo"

Wyoming lanzó un contundente mensaje a Irene Montero.

La reducción de las penas a algunos condenados por delitos sexuales acapara esta semana los debates en los programas de actualidad. Ayer por la noche, 'El intermedio' analizó esta situación provocada por la ley del 'solo sí es sí', que elimina la distinción entre abuso y agresión sexual.

Los castigos para determinadas conductas se endurecieron, pero en cambio, algunas penas mínimas se rebajaron, tal y como explicó Sandra Sabatés ante los espectadores. Un escenario ante el que El Gran Wyoming mostró su preocupación: "Una ley que nace para proteger a las mujeres puede terminar beneficiando a algunos agresores".

'El intermedio' recogió que el ministerio de Igualdad se mantiene firme en su defensa de la nueva legislación y que Unidas Podemos, a diferencia del PSOE, descarta su revisión. "Lo que está ocurriendo es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley (...) el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley", ha asegurado Irene Montero.

Tras la emisión de estas declaraciones, Wyoming lanzó un contundente mensaje: "Si desde el ministerio de Igualdad siempre han sido conscientes de que nuestra judicatura pecaba de machismo, quizá deberían haber sido especialmente detallistas con la redacción de la ley".

"No habría que descartar la posibilidad de modificarla. Que algo sea bueno no significa que no pueda mejorarse. Es la actitud que nos lleva a los mejores progresos", recordó el presentador de laSexta, que insistió en la necesidad de encontrar una solución: "Es urgente que todas las mujeres estén protegidas. La ley tiene aspectos muy positivos, pero cuando algo falla, hay que arreglarlo".

