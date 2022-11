Álvaro y Antía han tenido una cita cordial, pero ambos no estaban buscando lo mismo en First Dates

A ella los cuernos le dan igual y él ha tenido que pedir consejo a su abuela

“¿La niña come?” la pregunta de la abuela de este soltero sobre su cita en First Dates. / CUATRO

Antía es una chica soltera que ha ido a First Dates en busca de un cani sin futuro. No obstante, allí se ha encontrado con Álvaro, un chico que hace tiempo que dejó de ser de tal manera y que no ha dudado en llamar a su abuela cuando Antía ha mostrado actitudes que le han asustado bastante. Él es un chico a la moda, cosa que dice que es importante, según comentaba, es el espejo de la persona.

Recibido por Carlos Sobera en la puerta, ha contado que “me he tatuado un corazón con las iniciales de First Dates” algo que le ha hecho mucha gracia al presentador. En el programa de citas decía que estaba buscando a una chica para pasárselo bien y hacer muchos planes”. Antía, por su parte, ha contado a Álvaro que apenas ha tenido una relación de 13 días y que en los primeros 7 ya no sabía estar en pareja. Es más, le da igual poner los cuernos, para ella eso no existe.

Estas afirmaciones han hecho que el soltero se asuste y llame a su abuela. Esta ha tenido un momentazo cuando le ha preguntado “¿la niña come?”. A lo que bueno, él ha tenido que contestar que ha dejado el plato casi lleno. “Ay, ay… Niño, niño que la gente de allí tiene muy mala follá” decía ella. Las risas entre los telespectadores no han tardado en llegar.

